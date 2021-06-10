Захарова: Сделанное США сравнение ФБК и "Свидетелей Иеговы" беспрецедентно

Тот факт, что Госдепартамент США сравнил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) со "Свидетелями Иеговы" (запрещена в РФ), беспрецедентен и войдет в историю, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила 10 июня в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я считаю, что это войдет в историю. Это беспрецедентное сравнение. Вот взять и сравнить ФБК и "Свидетелей Иеговы" - это уравнять их в общественном сознании, проведя параллель между сектами. С другой стороны, ничего странного в этом нет. Мне кажется, американским кураторам и тех, и других виднее, как называть своих подопечных", - заявила дипломат.

По словам Захаровой, МИД РФ не забудет "об этом емком и очень четком сравнении". Она напомнила, что в России, как и во всех других странах, есть свое законодательство.

"США сравнили реакцию России на их деятельность, но забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, и оно применяется точно так, как оно применяется в других странах", - сказала дипломат.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс обнародовал письменное заявление, в котором подверг критике решение Мосгорсуда признать экстремистскими ФБК и Фонд защиты прав граждан (запрещены в РФ). В Госдепартаменте сравнили этот вердикт с решением 2017 года признать экстремисткой организацией "Управленческий центр свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ).