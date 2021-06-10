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Текст:   Марина Трубилина 
10:15 10.06.2021

Запуски новых проектов строительства жилья выросли в 64 регионах

С начала этого года запуски новых проектов многоквартирных домов увеличились в 64 регионах. А список регионов, где в стройке находится более 1 млн кв. м, пополнился еще одним субъектом РФ. Об этом рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

С января по май в стране запущено 14,9 млн кв. м нового жилья, что на 6,5 млн кв. м (на 78%) больше того же периода прошлого года, когда было запущено 8,3 млн кв. м. При этом в 35 регионах объемы строительства выросли в два раза и более.

Фото: iStock
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"Рост запусков новых жилых строек наблюдается уже 10 месяцев подряд. Такая динамика, прежде всего, связана с востребованностью льготной ипотеки на новостройки, которая оказала решающую поддержку стройотрасли в самый сложный момент, позволила гражданам улучшать жилищные условия. Продление программы ещё на один год и расширение "Семейной ипотеки" даст импульс жилищному строительству - будут запускаться новые проекты. Это сбалансирует предложение и спрос", - отметил Мутко.

Больше всего новых проектов в нынешнем году начато в Москве и Московской области - 2,1 млн и 1,2 млн кв. м соответственно. Это на 1 млн и на 0,5 млн кв. м больше, чем год назад. Далее следуют Новосибирская, Свердловская и Воронежская области, где запуски новых проектов превысили прошлогодние показатели на 355-375 тыс. кв. м.

По темпам роста опережает всех Ставропольский край, где за пять месяцев объем запусков новых проектов вырос по сравнению с прошлым годом в 5,6 раза. Высокие темпы роста показали Удмуртия (в 5,2 раза) и Воронежская область (в 3,4 раза).

Нижегородская область по итогам мая впервые вошла в число регионов с объемом многоквартирного жилья в стадии строительства более 1 млн кв. м.

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