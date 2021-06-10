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10.06.2021 18:24
Рубрика: Экономика

Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока-2"

Текст: Евгения Думанская
Морская часть первой нитки "Северного потока-2" технически завершена, сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Морские секции, уложенные со стороны России и Германии, соединены между собой. Уже в пятницу, 11 июня, начнутся пусконаладочные работы по заполнению газом первой нитки "Северного потока-2".

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Как добавили в пресс-службе, сейчас продолжается укладка труб по морской части второй нитки. Все работы ведутся в соответствии с необходимыми разрешениями.

Строительство "Северного потока-2" было прервано почти на год из-за санкций США, и возобновилось только в декабре 2020 года. Газопровод идет по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность обоих ниток составит 55 миллиардов кубометров в год. Планируется, что "Северный поток-2" запустят до конца 2021 года.

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