Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока-2"

Морская часть первой нитки "Северного потока-2" технически завершена, сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Морские секции, уложенные со стороны России и Германии, соединены между собой. Уже в пятницу, 11 июня, начнутся пусконаладочные работы по заполнению газом первой нитки "Северного потока-2".

Как добавили в пресс-службе, сейчас продолжается укладка труб по морской части второй нитки. Все работы ведутся в соответствии с необходимыми разрешениями.

Строительство "Северного потока-2" было прервано почти на год из-за санкций США, и возобновилось только в декабре 2020 года. Газопровод идет по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность обоих ниток составит 55 миллиардов кубометров в год. Планируется, что "Северный поток-2" запустят до конца 2021 года.