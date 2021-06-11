Абрамченко поручила разобраться с ценами на минудобрения

Вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания в правительства поручила Минэкономиразвития и Минсельхозу представить предложения, которые помогут стабилизировать цены на минеральные удобрения. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера.

"Меры должны стабилизировать ситуацию и обеспечить аграриев доступными минеральными удобрениями к озимому и яровому севу. Снижение применения минеральных удобрений напрямую скажется на урожайности сельхозкультур, негативно отразится на будущих урожаях", - подчеркивается в сообщении.

С жалобой на рост цен на минудобрения на днях в минсельхоз обратились власти Ставропольского и Краснодарского краев. В частности, речь идет о фосфорных удобрениях. По результатам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 8 июня аммофос (один из видов фосфорного удобрения) продавался за 57 тысяч рублей за тонну, то есть фактически вдвое дороже, чем год назад. Цены на карбамид выросли за год на 38%, сульфоаммофос - на 96%. По данным "Ведомостей", власти южных регионов обратились с этой проблемой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).