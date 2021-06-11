Белый дом: Байден встретится с Меркель 15 июля в Вашингтоне

Президент США Джо Байден примет канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля. Об этом проинформировала пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", - отмечается в ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. По словам Псаки, эта встреча должна подтвердить "глубокие двусторонние связи между Соединенными Штатами и Германией".

Как ожидается, лидеры двух стран обсудят сотрудничество по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией коронавируса, борьбу с изменением климата.