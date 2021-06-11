Новости

Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
Вышел первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" 14:12
Сайт IMDb обнулил негативные оценки сериала про чернокожую Анну Болейн 13:49
Вышел трейлер продолжения "Властелинов вселенной" от Кевина Смита 13:32
Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом 13:07

Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа

Новости
    11.06.2021, 14:39
Текст:   Олег Усков

47-летний советский, российский актер, режиссер, певец, рокер, сценарист, продюсер, пародист, гитарист, "Саша Белый" и вообще всё остальное, что только есть, Сергей Безруков язвительно отозвался на приглашение Ольги Бузовой на сцену МХАТа.

Напомним: сегодня в одном из ведущих театров страны состоится премьера инновационной постановки "Чудесный грузин", авансом вызвавшей неслыханный ажиотаж.

Спектакль расскажет про молодого Кобу, у Ольги Игоревны там важная женская роль - поющего, красиво разводя руками, персонажа, который спасет будущего советского лидера (насладитесь видео с генерального прогона вампуки).

Безруков на инициативу коллег по подмосткам поглядел не только без одобрения, но даже напротив. В официальном Instagram артиста сегодня опубликован был его спич - с подведения итогов фестиваля "Фабрика Станиславского". Фамилию "Бузова" Сергей озвучивать презрительно не стал, но всем и без того стало ясно, по чью душу тризна.

"Хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский - "РГ-Кинократия") до этого не дожил. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас", - заявил артист. Отмечая, что на их "Фабрику" Станиславский при этом явно взирает с надеждой.

"Он, наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали", - уверен Безруков и благодарит присутствующих, что они предпочли посетить его мероприятие, а не спектакль МХАТа с Бузовой.

Новости

Из сериала по "Властелину колец" требуют убрать эротические сцены 12:34
У "Властелина колец" появится аниме-приквел 11:57
Появились видео репетиции спектакля про Сталина с Ольгой Бузовой 11:18
Актер Борис Глаголин умер перед своим днем рождения 10:35
⧣ видео
Фото: youtube.com
Опубликован первый отрывок из экранизации Uncharted с Томом Холландом 26.05.2021
Для тех, кто все пропустил: Хиддлстон рассказал все о Локи за 30 секунд 21.05.2021
Marvel показала расширенную сцену в лифте из сериала "Локи" 17.05.2021
⧣ Россия
Фото: instagram.com/noizemc
Noize МС повторно заболел коронавирусом 10.06.2021
Вышел трейлер триллера с Акиньшиной и Янковским "Контейнер" 10.06.2021
У госпитализированного рэпера T-Killah подтвердился коронавирус 10.06.2021
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Кэри Маллиган сыграет одну из главных хулительниц Харви Вайнштейна 09.06.2021
Очередная бывшая подруга обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании 01.06.2021
В США выдан ордер на арест Мэрилина Мэнсона 26.05.2021