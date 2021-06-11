Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа

47-летний советский, российский актер, режиссер, певец, рокер, сценарист, продюсер, пародист, гитарист, "Саша Белый" и вообще всё остальное, что только есть, Сергей Безруков язвительно отозвался на приглашение Ольги Бузовой на сцену МХАТа.

Напомним: сегодня в одном из ведущих театров страны состоится премьера инновационной постановки "Чудесный грузин", авансом вызвавшей неслыханный ажиотаж.

Спектакль расскажет про молодого Кобу, у Ольги Игоревны там важная женская роль - поющего, красиво разводя руками, персонажа, который спасет будущего советского лидера (насладитесь видео с генерального прогона вампуки).

Безруков на инициативу коллег по подмосткам поглядел не только без одобрения, но даже напротив. В официальном Instagram артиста сегодня опубликован был его спич - с подведения итогов фестиваля "Фабрика Станиславского". Фамилию "Бузова" Сергей озвучивать презрительно не стал, но всем и без того стало ясно, по чью душу тризна.

"Хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский - "РГ-Кинократия") до этого не дожил. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас", - заявил артист. Отмечая, что на их "Фабрику" Станиславский при этом явно взирает с надеждой.

"Он, наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали", - уверен Безруков и благодарит присутствующих, что они предпочли посетить его мероприятие, а не спектакль МХАТа с Бузовой.