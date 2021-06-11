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Появились видео репетиции спектакля про Сталина с Ольгой Бузовой

Новости
    11.06.2021, 11:18
Текст:   Олег Усков

Давайте сознаемся: некоторые из нас этого с тайной и несколько постыдной страстью ждали: в Сети появились видеофрагменты генеральной репетиции МХАТовского спектакля про молодого Иосифа Сталина "Чудесный грузин".

Где, как недавно стало с огромный медийным резонансом известно, одну из центральных ролей сыграет Ольга Бузова.

У Ольги Игоревны в постановке, которую она называет главным событием года, - образ Беллы Шанталь, по сюжету произведения "спасающей будущего руководителя СССР".

В представленных фрагментах Ольга Игоревна, среди прочего, поет, выглядит всё это, безусловно, грандиозно и, в целом, по-сорокински.

Ранее худрук прославленного театра Эдуард Бояков объяснил решение утвердить на роль Шанталь Бузову. В процессе назвав артистку "феноменом", который "фактически будет играть саму себя". А все происходящее - "крутым содержательным ходом".

Премьера спектакля состоится уже сегодня.

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