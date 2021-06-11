Более двух тысяч НКО получат президентские гранты на четыре млрд рублей

Победителями второго в нынешнем году конкурса Фонда президентских грантов стали более двух тысяч некоммерческих организаций (НКО) - они получат свыше четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

Всего на этот конкурс было представлено свыше 12 тысяч проектов от более десяти тысяч НКО. Это рекордное число за все время работы фонда, сообщил Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов.

"Победителями стали две тысячи 140 некоммерческих организаций из 81 региона", - заявил представитель Кремля. Еще четыре НКО получат 50 процентов от запрашиваемой суммы, и, кроме того, фонд им поможет в поиске оставшейся части средств.

Общая сумма грантов составила четыре миллиарда 162 миллиона рублей. К этому еще добавится софинансирование, которое некоммерческие организации со своей стороны привлекают в реализацию проектов. В этом конкурсе его объем составил 3,2 миллиарда рублей. То есть на каждый грантовый рубль дополнительно привлекается еще 79 копеек (79%).

Самые популярные направления в нынешнем конкурсе, по словам Кириенко, - это "охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", "поддержка проектов в области науки, образования, просвещения", "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан".

В сфере охраны здоровья, которая заняла первое место, самые разные проекты, и в первую очередь, направленные на формирование здорового образа жизни, уточнил "РГ" гендиректор фонда Илья Чукалин. Но есть и специфические проекты, например, в области паллиативной помощи. "В основном именно у НКО получается очень хорошо ее организовывать", - отметил он.

Победившие проекты смогут стартовать уже 1 июля, когда начнется финансирование.

Кириенко рассказал о некоторых тенденциях. По его словам, выросло качество подаваемых заявок. Это происходит в том числе благодаря работе фонда по консультированию конкурсантов.

Из других тенденций - высокой остается доля НКО, которые впервые получают президентский грант. Среди победителей этого конкурса таких организаций 847 (почти 40 процентов от общего числа победителей). "У нас двери открыты для любой НКО, и нет преимущества для тех, кто уже получал средства из фонда", - пояснил Кириенко.

По-прежнему велика и доля проектов из регионов. Среди победителей 89 процентов от общего количества - не из Москвы. А 722 проекта будут реализовываться в небольших городах и сельской местности. Общая сумма их поддержки составляет 726 миллионов рублей.

При этом есть организации, которые безуспешно участвовали в конкурсах семь и более раз, но выиграть смогли только сейчас. "Подучились и смогли победить", - похвалил за упорство Кириенко.

Оценивая проекты, эксперты, по его словам, обращают внимание на долю административных расходов, например, если организация много запрашивает на свою собственную работы, на свой офис, то средства вряд ли получит. "Приоритет - помочь людям, а не дать деньги на улучшение жизни самой НКО", - объяснил Кириенко.

Во втором конкурсе 2021 года самый большой грант (48 миллионов рублей) будет выделен на реализацию аудиовизуального проекта "Пропавшие в кинохронике", который подготовила автономная некоммерческая организация "Историко-художественная творческая мастерская "Невский баталист" из Санкт-Петербурга. В павильоне киностудии "Ленфильм" появится аудиовизуальная трехмерная панорама. Основой экспозиции станут истории сотрудников киностудии, прошедших Великую Отечественную войну.

Самый маленький грант (65 тысяч рублей) выделяется на реализацию проекта "Здоровье педагога - успех учебно-воспитательного процесса", который подала организация из поселка Борисовка Белгородской области. Команда проекта проведет цикл тренингов, семинаров и спортивных соревнований, чтобы поддержать здоровье учителей.

Отметим, что Фонд президентских грантов провел за время работы 11 конкурсов, в общей сложности поддержав более 20 тысяч проектов на общую сумму свыше 41 миллиарда рублей. А сами НКО в качестве софинансирования привлекли еще 30 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем финансирования этих проектов составил более 71 миллиарда рублей.

Почему конкурсы привлекают все больше участников, растет количество заявок? Дело в том, что "всерьез крепнет некоммерческий сектор в стране", заявил, отвечая на этот вопрос журналистов, Кириенко. Вроде бы на фоне пандемии именно данный сектор, казалось бы, должен был стать главным просителем госпомощи. Но получилось не так, констатировал первый замглавы АП. "Социально ориентированные НКО стали не главным просителем, а главным помощником государства", - подчеркнул он.

Другая причина роста популярности - тот факт, что некоммерческий сектор, по мнению Кириенко, научился работать с заявками на гранты. "Люди не боятся подавать заявки, придумывать новые проекты", - добавил представитель Кремля. А еще их стимулирует внимание президента, считает он. Ведь глава государства немало встреч проводит с представителями НКО.

Прием заявок на следующий конкурс Фонда президентских грантов, который пройдет в 2022 году, начнется 1 сентября.