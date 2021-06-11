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Текст:   Марина Трубилина 
12:12 11.06.2021

Более миллиона человек проверили новостройки через сервис ДОМ.РФ

Россияне более миллиона раз воспользовались онлайн-сервисом детальной проверки строящихся многоквартирных домов от ДОМ.РФ. Сервис работает на портале наш.дом.рф в рамках Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Он позволяет получить информацию по любой новостройке во всех регионах страны. В частности, пользователь может проверить актуальность проектной декларации, полноту размещенного застройщиком комплекта документов, узнать, соблюдает ли компания сроки ввода домов в эксплуатацию, и посмотреть фотографии хода строительства.

Также сервис информирует о переносе плановых сроков возведения домов, доле уже реализованных квартир и средней цене за квадратный метр в конкретной новостройке. Дополнительно можно узнать о способе финансирования стройки и получить другую информацию о застройщике и проекте.

Данные для сервиса, который был запущен в феврале 2020 года, поступают из проектных деклараций застройщиков, которые в обязательном порядке публикуются на портале наш.дом.рф в рамках 214-ФЗ о долевом строительстве.

"Сервис проверки новостроек позволил еще больше повысить прозрачность рынка жилищного строительства. С июня этого года в сервисе появилась новая опция - теперь всем желающим доступны сведения о переносе застройщиками плановых сроков выдачи ключей в возводимых ими домах", - рассказал директор ЕИСЖС Александр Лукьянов.

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