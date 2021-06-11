Бывший шеф Моссада дал откровенное интервью об операциях разведки

Хотя бывшие руководители Моссада нередко дают интервью или излагают свои взгляды по определенным вопросам для прессы, комментарии Йосси Коэна отличаются чересчур откровенным уровнем детализации. Он разговаривал с журналистом Иланом Даяном в программе "Увда" 12 канала, которая транслировалась по израильскому телевидению в четверг вечером. Издание Times of Israel Online назвало это интервью "ошеломляющим и разоблачительным". По оценке ВВС, интервью, скорее всего, было тщательно рассчитано и разрешено военными цензорами Израиля. Публикация его по времени также интересна, поскольку переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки вот-вот возобновятся на фоне намеков на прогресс в отношении продвижения сделки. Откровения Коэна также служат напоминанием противникам Израиля о том, что Моссад готов и может действовать глубоко в тылу, который он считает "вражескими линиями".
Самыми разоблачительными моментами в интервью были откровения о кражах из ядерного архива Ирана, отмечает ВВС. Коэн сказал в интервью, что на планирование операции ушло два года. Всего на месте было задействовано 20 агентов Моссада, ни один из которых не был гражданином Израиля.
Сам Коэн наблюдал за ходом операции в режиме онлайн из командного центра в Тель-Авиве. По его словам, агенты ворвались на склад и взломали более 30 сейфов. "Когда на экране появились изображения этого сокровища, все мы пережили невероятное волнение", - цитирует его слова израильское издание. Он добавил, что все оперативники "благополучно вернулись из рейда и чувствуют себя хорошо, хотя некоторых пришлось вывезти из Ирана". В результате рейда на склад в 2018 году десятки тысяч документов были переправлены из Исламской Республики в Израиль. Коэн также намекнул на причастность Израиля к разрушению иранского ядерного объекта в Натанзе и убийству ученого-ядерщика. О том, что Израиль получил доступ к иранским архивам впервые сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в 2018 году. По его словам, эта операция доказала, что Иран когда-то тайно пытался создать ядерное оружие и сохранил в секрете от мирового сообщества свое "ноу-хау". Тегеран отрицает это утверждение.
Нетаньяху назначил Коэна главой Моссада в конце 2015 года. Он присоединился к разведывательному агентству в 1982 году после учебы в университете в Лондоне и сказал, что у него были "сотни паспортов" на протяжении всей своей карьеры.