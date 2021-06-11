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11.06.2021 20:30
Рубрика: В мире

Бывший шеф Моссада дал откровенное интервью об операциях разведки

Текст: Максим Макарычев
Йоси Коэн, еще недавно глава израильского разведывательного агентства Моссад, дал откровенное интервью об операциях страны против Ирана. На прошлой неделе Коэн ушел с поста главы Моссада, одной из сильнейших разведок мира.
Йоси Коэн. Фото: Gali Tibbon/Pool Photo via AP Йоси Коэн. Фото: Gali Tibbon/Pool Photo via AP
Йоси Коэн. Фото: Gali Tibbon/Pool Photo via AP

Хотя бывшие руководители Моссада нередко дают интервью или излагают свои взгляды по определенным вопросам для прессы, комментарии Йосси Коэна отличаются чересчур откровенным уровнем детализации. Он разговаривал с журналистом Иланом Даяном в программе "Увда" 12 канала, которая транслировалась по израильскому телевидению в четверг вечером. Издание Times of Israel Online назвало это интервью "ошеломляющим и разоблачительным". По оценке ВВС, интервью, скорее всего, было тщательно рассчитано и разрешено военными цензорами Израиля. Публикация его по времени также интересна, поскольку переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки вот-вот возобновятся на фоне намеков на прогресс в отношении продвижения сделки. Откровения Коэна также служат напоминанием противникам Израиля о том, что Моссад готов и может действовать глубоко в тылу, который он считает "вражескими линиями".

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Самыми разоблачительными моментами в интервью были откровения о кражах из ядерного архива Ирана, отмечает ВВС. Коэн сказал в интервью, что на планирование операции ушло два года. Всего на месте было задействовано 20 агентов Моссада, ни один из которых не был гражданином Израиля.

Сам Коэн наблюдал за ходом операции в режиме онлайн из командного центра в Тель-Авиве. По его словам, агенты ворвались на склад и взломали более 30 сейфов. "Когда на экране появились изображения этого сокровища, все мы пережили невероятное волнение", - цитирует его слова израильское издание. Он добавил, что все оперативники "благополучно вернулись из рейда и чувствуют себя хорошо, хотя некоторых пришлось вывезти из Ирана". В результате рейда на склад в 2018 году десятки тысяч документов были переправлены из Исламской Республики в Израиль. Коэн также намекнул на причастность Израиля к разрушению иранского ядерного объекта в Натанзе и убийству ученого-ядерщика. О том, что Израиль получил доступ к иранским архивам впервые сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в 2018 году. По его словам, эта операция доказала, что Иран когда-то тайно пытался создать ядерное оружие и сохранил в секрете от мирового сообщества свое "ноу-хау". Тегеран отрицает это утверждение.

Нетаньяху назначил Коэна главой Моссада в конце 2015 года. Он присоединился к разведывательному агентству в 1982 году после учебы в университете в Лондоне и сказал, что у него были "сотни паспортов" на протяжении всей своей карьеры.

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