Чешского премьера обвиняют в махинациях с деньгами ЕС

Теперь, после аудиторской проверки, Брюссель намерен затребовать назад все евродотации, которые холдинг получал за время пребывания Бабиша на премьерском посту.
Напомним, что миллиардера Бабиша обвиняют в нарушении правовых норм ЕС и конфликте интересов. Своими капиталами он обязан Agrofert, единственным владельцем которого он являлся и который он возглавлял до принятия закона, запрещающего высокопоставленным госслужащим вести бизнес. Закон этот в СМИ называют по имени премьера: "Lex Бабиш".
В 2006 году дочерняя фирма Agrofert приобрела разорившееся сельскохозяйственное предприятие под Прагой. После этого фирма поменяла название и стала акционерным обществом, а летом 2008 года получила в рамках программы по поддержке малых и средних предприятий европейскую субсидию в размере двух миллионов евро, на которую не могла бы претендовать, оставаясь частью огромного холдинга. Но уже спустя несколько лет она вернулась обратно в состав Agrofert. А на деньги Евросоюза был построен отель и конференц-центр "Гнездо аиста". Владельцами отеля, по данным радиостанции Deutsche Welle, стали дети и брат Бабиша. В 2014 году, став министром финансов и вице-премьером, Бабиш отвечал за дотации, поступающие в Чехию из ЕС, но от владения Agrofert, по-прежнему получавшим значительные суммы из Брюсселя, он отказался лишь в 2016 году. Год спустя этой историей заинтересовалась чешская полиция. А в 2019 году расследование начала и Еврокомиссия чтобы выяснить, куда на самом деле израсходовали дотации из Брюсселя.