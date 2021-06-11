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Рубрика: В мире

Закон против Бабиша

Чешского премьера обвиняют в махинациях с деньгами ЕС
Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Столичный выпуск № 128(8479)
Чешская полиция обвиняет премьер-министра Андрея Бабиша в злоупотреблении фондами Евросоюза. Накануне за возбуждение дела против него проголосовал и Европарламент. "Над чешским премьером сгущаются тучи", - сообщил телеканал Euronews, добавив, чтоБабиш "через два трастовых фонда контролировал сельскохозяйственный холдинг Agrofert, получивший от Евросоюза сотни миллионов евро субсидий".

Теперь, после аудиторской проверки, Брюссель намерен затребовать назад все евродотации, которые холдинг получал за время пребывания Бабиша на премьерском посту.

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Напомним, что миллиардера Бабиша обвиняют в нарушении правовых норм ЕС и конфликте интересов. Своими капиталами он обязан Agrofert, единственным владельцем которого он являлся и который он возглавлял до принятия закона, запрещающего высокопоставленным госслужащим вести бизнес. Закон этот в СМИ называют по имени премьера: "Lex Бабиш".

В 2006 году дочерняя фирма Agrofert приобрела разорившееся сельскохозяйственное предприятие под Прагой. После этого фирма поменяла название и стала акционерным обществом, а летом 2008 года получила в рамках программы по поддержке малых и средних предприятий европейскую субсидию в размере двух миллионов евро, на которую не могла бы претендовать, оставаясь частью огромного холдинга. Но уже спустя несколько лет она вернулась обратно в состав Agrofert. А на деньги Евросоюза был построен отель и конференц-центр "Гнездо аиста". Владельцами отеля, по данным радиостанции Deutsche Welle, стали дети и брат Бабиша. В 2014 году, став министром финансов и вице-премьером, Бабиш отвечал за дотации, поступающие в Чехию из ЕС, но от владения Agrofert, по-прежнему получавшим значительные суммы из Брюсселя, он отказался лишь в 2016 году. Год спустя этой историей заинтересовалась чешская полиция. А в 2019 году расследование начала и Еврокомиссия чтобы выяснить, куда на самом деле израсходовали дотации из Брюсселя.

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