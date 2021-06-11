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11.06.2021 13:51
Рубрика: Власть

Должники по ЖКХ получат право на неприкосновенный минимальный доход

Текст: Владислав Куликов
Правительство страны предлагает расширить действие нормы, гарантирующей должникам право на неприкосновенный минимум от зарплаты. Поправки предлагается внести ко второму чтению соответствующего законопроекта.
Фото: Сергей Михеев/РГ
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В рамках доработки проекта правительство предлагает максимально сузить круг лиц, на которых не будут распространяться новые нормы о неприкосновенном минимуме. Данные поправки в проект сейчас обсуждаются.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что в целом законопроект направлен на повышение социальной защиты граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

"Поправки предлагается внести в ГПК и закон "Об исполнительном производстве". Они гарантируют должнику неприкосновенный минимум от зарплаты, на который нельзя будет наложить взыскание. Так что после всех отчислений у человека должны оставаться достаточные для жизни средства", - рассказал Груздев.

Он отметил, что разработанные нормы наделяют должника правом обратиться в службу судебных приставов с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации при обращении взыскания на его доходы.

"При этом предлагаемые правила не будут распространяться на должников по алиментам, а также на случаи возмещения гражданином вреда от совершенного им преступления", - подчеркнул председатель правления АЮР.

По его словам, по сути, исключения ограничиваются такими социально значимыми производствами, как выплата алиментов и возмещение вреда от совершенного преступления.

Фото: iStock
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"При этом должники по ЖКХ получат право на защиту неприкосновенного минимума, тогда как изначально предполагалось и их вывести из-под действия предлагаемых правил. Также предлагаемые гарантии получат должники по административным штрафам, в том числе нарушители правил дорожного движения", - пояснил Груздев.

Соответствующие предложения подготовлены и сейчас обсуждаются в правительстве. В случае одобрения документ с поправками будет направлен в Госдуму.

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