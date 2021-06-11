Эксперты посоветовали ОПЕК+ "открыть краны"

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируют полное восстановление спроса на нефть в 2022 году. По прогнозам аналитиков, участникам ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче.

"Если никаких изменений не произойдет, то к концу 2022 года достигнет 100,6 миллиона баррелей в сутки", - говорится в отчете МЭА, который цитирует ТАСС.

"Первый взгляд на 2022 год подтверждает прежние наблюдения о том, что странам ОПЕК+ следует открыть краны, чтобы глобальный рынок нефти был адекватно обеспечен поставками", - отмечают аналитики.

На июньской встрече участники ОПЕК+ подтвердили прошлые договоренности о постепенном наращивании производства. Так, в июне страны альянса суммарно увеличат добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле - на 441 тысяч.

Доля России в этом увеличении будет невелика - по 39 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Это связано с тем, что наша страна получила исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тысяч баррелей в сутки в феврале-апреле.