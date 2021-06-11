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Рубрика: В мире

Эксперты посоветовали выбросить британские экспресс-тесты на COVID в мусор

Текст: Максим Макарычев

Агентство США по пищевым продуктам и лекарствам (FDA) выразило серьезную озабоченность по поводу быстрого теста на COVID, на котором правительство Британии основало свою программу массового тестирования на несколько миллиардов фунтов стерлингов. В своем обзоре агентство заявило, что эффективность теста не была установлена, что представляет опасность для здоровья, а сами "тесты следует выбросить в мусорное ведро или вернуть калифорнийскому производителю Innova".

Фото: TOBY MELVILLE / POOL / AFP
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На Альбионе эти тесты образуют краеугольный камень Operation Moonshot, схемы массового тестирования населения, которую отстаивает бывший главный советник премьер-министра Джонсона, отмечает Guardian. Идея заключалась в том, что возможность предоставить результаты в течение 30 минут - без необходимости обработки в лаборатории - обеспечивала дешевый, прагматичный и эффективный способ выявления людей, которые заразились вирусом, но не заболели. Но критики выразили обеспокоенность по поводу ее точности и эффективности.

Учитывая, что с апреля тесты были предложены миллионам людей в Англии бесплатно для использования дома или в тестовых центрах, на рабочих местах и в школах с целью выявления большего числа случаев, заявление FDA прозвучало как гром среди ясного неба. Агентство США не санкционировало использование теста Innova в Америке, хотя его производитель подал запрос на разрешение использования. Когда FDA обнаружило, что тест Innova все равно распространяется для использования в США, оно провело проверку работы медицинских устройств Innova в период с марта по апрель 2021 года. В своем отчете агентство обвинило компанию в "ложных или вводящих в заблуждение" оценках клинической эффективности определенных конфигураций теста, заявив, что эти оценки не точно отражают работу диагностических устройств во время клинических исследований.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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