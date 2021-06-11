Эксперты рассказали о первых признаках диабета

Сахарный диабет - это заболевание, при котором в крови больного происходит резкий скачок уровня сахара. Различают четыре типа этого заболевания: преддиабет, гестационный диабет, диабет 1 и 2 типа. Только в США этим заболеванием страдает около 29 миллионов человек, многие из которых даже не осведомлены о наличии у них этой болезни. У некоторых людей диабет не диагностируется на протяжении нескольких лет. Врачи предупреждают, что есть несколько ранних признаков диабета, при которых нужно срочно стоит сдать анализы на сахар крови. Ведь ранняя диагностика - это самый лучший фактор в лечении любого заболевания, отмечает издание My Health Reads.

Первым симптомом, на который стоит обратить внимание при подозрении на диабет - это потеря остроты зрения. Если у вас случаются состояния, при которых вы теряете остроту зрения или видите все вокруг в размытой картинке, то вам обязательно стоит показаться врачу. Не стоит откладывать это визит, даже если позже вам полегчало. Вы можете пропустить важный момент лечения, а со временем не только станете диабетиком, но и можете полностью потерять зрение.

Другим опасным симптомом диабета является изменение цвета кожи или кожных складок. Это явление называется черным акантозом. При нем некоторые участки кожи человека и складки кожи темнеют. Это происходит из-за того, что в коже человека с повышенным уровнем сахара в крови, вырабатывается сопротивляемость инсулину. Именно это и приводит к потемнению участков кожи. Этот симптом не стоит игнорировать. Периодически возникающее ощущение сухости во рту, также может быть признаком диабета. Это состояние ни в коем случае нельзя игнорировать. Постоянная сухость в рту не только доставляет неудобство человеку, но может и ускорить развитие диабета за счет повышения уровня глюкозы в крови. А люди, которые пьют недостаточное количество жидкости и часто испытывают сухость во рту, попадают в группу риска возникновения сахарного диабета. Обостренное чувство голода при диабете возникает в результате гликемии - состояния, когда уровень сахара в организме больного диабетом длительное время держится на высокой отметке. Из-за этого глюкоза не поступает в клетки организма, а они в свою очередь не получают необходимую им энергию, и посылают в мозг человека сигнал голода. И несмотря на то, что человек мог поесть совсем недавно, он снова испытывает острое чувство голода.

Синдром, известный как полиурия - это состояние, при котором у человека возникают частые позывы к мочеиспусканию. Они не зависят от количества потребляемой жидкости. А виной тому, гипергликемия. Почки человека, в стремлении переработать избыток сахара в крови, начинают работать без остановок. Это, в свою очередь, влечет за собой позывы к мочеиспусканию. Многим такой симптом может показаться незначительным или деликатным. Но если вы заметили его, то обязательно проконсультируйтесь с врачом. Частое мочеиспускание также приводит к значительной потере жидкости в организме человека. Человек испытывает чувство жажды, пьет воду, которая снова выходит из организма, так как в нем идут активные процессы гипергликемии и полиурии. Этот замкнутый круг, если его игнорировать и не лечить, тот это доставит пациенту много неудобств и поспособствует стремительному развитию диабета.

Когда в организме человека повышен уровень сахара, то он недополучает энергию из пищи, которую употребляет. Чтобы решить эту проблему, организм человека начинает сжигать жир. Расщепление жира происходит в печени человека. В результате расщепления, жир распадается на несколько разных веществ, одним из которых являются кетоны (ацетон). В небольших количествах кетоны не вредны человеку. Но когда жир расщепляется активно, то кетонов в организме вырабатывается очень много, и они вызывают чувство тошноты. Кожа диабетика также испытывает дефицит питания кровью. В результате у больного диабетом возникает чувство зуда в коже рук и ног. Именно кожа конечностей тела человека, первой испытывает проблемы с кровообращением. Наиболее часто, первыми, заметны симптомы на ступнях ног. Их кожа теряет цвет и становится сухой.

Многие диабетики испытывают диабетическую нейропатию - это состояние, при котором происходит временное поражение нервных клеток, ответственных за моторику конечностей человеческого тела. Чаще всего диабетическая нейропатия, начинается с онемения в ступнях и ногах больного. Повышенное количество глюкозы в организме диабетика также приводит к нарушению процессов кровообращения в клетках кожи. Лишенные необходимого количества крови, участки кожи, особенно те, на которых имеются порезы и ранки, испытывают острый дефицит крови, который им так необходим для заживления ран. Как следствие, раны долго заживают, а кожа вокруг них шелушится. Многие больные диабетом могут столкнуться с такой проблемой, как волдыри. Они появляются даже на таких ранних стадиях, как преддиабет. Выглядят они, как обычные ожоговые волдыри, как правило, небольшого размера и плотно наполненные прозрачной жидкостью. Чаще всего они появляются на руках, ступнях и предплечьях больного, но бывают и исключения.

Если вы ощущаете усталость после малейшей физической нагрузки - это серьезный повод обратиться к врачу, так как это может быть одним из ранних симптомов диабета. Организм диабетика испытывает постоянный дефицит энергии, а малейшая физическая нагрузка тратит и без того малые запасы энергии, которые имеются в организме. В итоге организм с высоким содержанием сахара получает его еще больше, что провоцирует активное развитие болезни. Многие больные диабетом, в качество одной из первых жалоб также отмечают странный сладковатый запах изо рта. Другие описывают его, как запах ацетона. Он в организме больного диабетом вырабатывается в печени в результате распада жировых клеток. Длительный процесс распада клеток жира на кетоны, называется кетоацидозом. Дурной запах изо рта - явный симптом заболевания и требует обращения к врачу.

Доказано, что больные диабетом чаще других болеют грибковыми инфекциями. Ввиду ослабленности организма диабетика, эти инфекции быстрее поражают его организм, и на его полное излечение требуется больше времени и усилий. Поэтому частый грибковые инфекции должны насторожить как мужчин, так и женщин. Сдать анализ на сахар совсем не сложно, и своевременная диагностика диабета на ранних стадиях, гарантирует высокие шансы на полное излечение.

Наконец, диабетики 2-го типа часто страдают от внезапной и резкой потери веса. Это происходит потому, что высокий уровень сахара в крови человека больного диабетом, препятствует доставке энергии в клетки человека через кровь. Организм человека испытывает острую нехватку энергии и пытается компенсировать ее недостаток, сжигая запасы жира в организме. Продолжительный процесс сжигания жира резко отражается на общей массе тела человека.