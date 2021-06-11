Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова

Советская, российская актриса Елена Сафонова, известная по главной женской роли в культовой мелодраме Масленникова "Зимняя вишня", госпитализирована в Москве. Как передает "Пятый канал", диагноз заслуженной артистки РФ - вирусная пневмония.

При этом уточнено: результат теста 64-летней Сафоновой на COVID-19 станет известен "в ближайшие пару дней". О состоянии актрисы не сообщается.

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года. На экранах - с 70-х. На счету - работы в лентах "С чего начинается Родина", "Принцесса на бобах", "Москва никогда не спит", "Катала", "Очи черные", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается".

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел 35-летний ведущий программы "Пусть говорят" Первого канала Дмитрий Борисов.