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Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова

Новости
    11.06.2021, 14:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Фомичев Михаил/ТАСС Фото: Фомичев Михаил/ТАСС
Фото: Фомичев Михаил/ТАСС

Советская, российская актриса Елена Сафонова, известная по главной женской роли в культовой мелодраме Масленникова "Зимняя вишня", госпитализирована в Москве. Как передает "Пятый канал", диагноз заслуженной артистки РФ - вирусная пневмония.

При этом уточнено: результат теста 64-летней Сафоновой на COVID-19 станет известен "в ближайшие пару дней". О состоянии актрисы не сообщается.

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года. На экранах - с 70-х. На счету - работы в лентах "С чего начинается Родина", "Принцесса на бобах", "Москва никогда не спит", "Катала", "Очи черные", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается".

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел 35-летний ведущий программы "Пусть говорят" Первого канала Дмитрий Борисов.

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