Эндокринолог рассказала, от какой еды незаметно растет жир на животе

Витаминами, в том числе от фруктов и ягод, нельзя запастись, зато от такого рода продуктов можно легко потолстеть.

"Сейчас пошли ягоды и первые фрукты, и многие, что называется, дорвутся", - отметила кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, уточнив, что "калорийность ягод кажется небольшой, однако именно на них медведи нагуливают приличный объем зимнего жира".

Дело в том, что содержащаяся в тех же ягодах фруктоза коренным образом отличается от глюкозы, и в отличие от последней служит для накопления энергии.

"Через короткое время после приема ягод мы снова чувствуем голод - чтобы начать снова запасать энергию. Так эволюция позаботилась о нас, чтобы мы летом не теряли время зря, а копили жирок", - уточнила доктор.

Она порекомендовала не есть ягоды и фрукты на голодный желудок, а также в промежутках между трапезами, а делать это только после основного приема пищи в качестве десерта. В этом случае продукт даже помогает наращивать мышцы, отметила Зухра Павлова. Кроме того, необходимо следить и за порцией ягод и фруктов.

"Надо себя ограничивать. Горсть ягод в день - это хорошо, полкило - уже чересчур. Витаминов нельзя наесться впрок, что бы не говорила ваша бабушка в детстве", - подчеркнула врач.