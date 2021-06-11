Евгений Миронов станет шоураннером сериала о Горбачеве

Не так давно киностудия имени Горького объявила о том, что готовится к съемкам полнометражного документального фильма-портрета о Раисе Горбачевой - об этом писала "РГ". А сегодня онлайн-кинотеатр IVI распространил релиз о том, что планирует пополнить свою линейку оригинальных проектов сериалом "Горбачев". Снимет он его в партнерстве состудией "Третий Рим", художественный руководитель которой - народный артист РФ Евгений Миронов.

Съемки 20-ти серийной исторической драмы начнутся весной 2022 года и пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. А вдохновил авторов на создание сериала - спектакль Театра Наций "Горбачев", премьера которого состоялась в 2020 году. Исполнитель главной роли Евгений Миронов согласился на сотрудничество с IVI Originals. Более того - он станет шоураннером будущего сериала и одним из продюсеров. Чулпан Хаматова сыграет в нем роль Раисы Горбачевой. Она же блестяще исполняет роль Раисы Максимовны и в спектакле.

На данный момент ведется активная работа над сценарием. Имена сценаристов и режиссера пока не раскрывают. Михаил Сергеевич Горбачев прокомментировал идею создания сериала о своей жизни - цитируется по релизу: "Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди", - сказал Михаил Горбачев.

"Для нас большая честь, что Михаил Сергеевич оказывает нам такое доверие, - отмечает Народный артист РФ Евгений Миронов. - По форме мы хотим создать большое кино о больших людях и большой стране. Пусть и в формате сериала, но не теряя при этом масштаб и размах истории". Премьера многосерийной исторической драмы о жизни первого президента Советского Союза запланирована на 2023 год.