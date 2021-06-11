Евросоюз снимет ограничения на поездки для вакцинированных граждан ЕС

Граждане и резиденты стран, входящих в Европейский союз, после полного курса вакцинации от коронавируса смогут беспрепятственно совершать поездки внутри сообщества. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По его словам, это решение было согласовано Комитетом постоянных представителей ЕС. "Мы ждем его быстрого подтверждения в Совете ЕС на следующей неделе", - заявил Виганд.

Как подчеркивается на странице председательства Португалии в Евросоюзе в социальной сети Twitter, "государства-члены продемонстрировали консенсус в отношении восстановления свободного передвижения".

Согласно принятому решению, граждане ЕС, прошедшие полную вакцинацию как минимум за 14 дней до поездки, смогут свободно перемещаться в пределах сообщества. С этой целью в Евросоюзе запускается система сертификатов вакцинации, которая должна заработать в полном объеме уже 1 июля.

По словам Виганда, "теперь можно быть уверенными, что в связи с введением коронавирусного сертификата европейцы смогут в безопасности наслаждаться летними отпусками без ограничений".

Эти сертификаты будут содержать информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета. Использовать его можно будет с помощью мобильного телефона и QR-кода.