Фестиваль "Нашествие"-2021 отменили из-за роста заболеваемости COVID-19

"Нашествие"-2021 отменили по требованию Роспотребнадзора. Об этом сообщает официальный сайт главного рок-фестиваля России, который должен был состояться с 30 июля по 1 августа 2021 года. Причиной стала динамика роста заболевания коронавирусом в Московской области.

Решение о переносе "Нашествия" на 2022 год было принято в пятницу, 11 июня, во время совещания организаторов фестиваля с правительством Московской области. Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19 невозможным.

Фестиваль остается в Московской области, в окрестностях города Серпухова, но пройдет уже только с 29 по 31 июля 2022 года.

Кстати

25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов - в зависимости от выбора каждого из зрителей.