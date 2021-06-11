Финансист рассказал, как россиянам заработать на высокой инфляции в США

Россияне, владеющие акциями сырьевых компаний, выигрывают от высокого уровня инфляции в США. Об этом РИА Новости рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Сценарий высокой инфляции при отсутствии повышения ставок позитивен для рынков акций, особенно для сырьевого сектора. Выигрывают владельцы акций, особенно сырьевых", - объяснил он.

При этом валютные вкладчики и владельцы наличных долларов проигрывают в этой ситуации, отметил Русецкий. По его словам, в целом россияне не реагируют на темпы инфляции в США и не меняют свое поведение в зависимости от ее динамики. Основным ориентиром для населения остается курс рубля к доллару.

Ранее Бюро трудовой статистики при министерстве труда США опубликовало статистику, согласно которой цены на основные потребительские товары и услуги в стране выросли в мае на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало крупнейшим ростом для США с августа 2008 года.