Гастроэнтеролог рассказала, как правильно готовить на сливочном масле

Первое упоминание о сливочном масле относится к середине третьего тысячелетия до нашей эры. На табличках, найденных на территории Древней Месопотамии, изображены сцены приготовления этого продукта.

Поскольку сливочное масло - высококалорийный продукт, есть его можно немного, в сутки около 15-20 грамм, что равно столовой ложке. Дело в том, что животные продукты состоят из насыщенных жирных кислот. Они должны составлять максимум 10 процентов от суточного рациона. При этом часть из них, например, холестерин, синтезируются самим организмом. Переизбыток таких жиров - фактор риска развития заболеваний сердца, сосудов, диабета и ожирения.

Сливочное масло в основном используется вместе с другими продуктами. Некоторые предпочитают готовить не на постном масле, а на сливочном.

"Сливочное масло имеет низкую температуру дымления и начинает гореть. При этом образуются опасные канцерогены. Поэтому на сливочном масле следует жарить с осторожностью и сильно этим не увлекаться", - сообщила KP.RU кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева.

Врач советует использовать для жарки топленое масло, так как оно не горит. Огонь надо ставить средний, обжаривать, пока масло не станет золотистым, и готовить на нем не более десяти минут.