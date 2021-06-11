Госслужащие США смогут вернуться в офисы без вакцины против COVID

В соответствии с инструкциями, которые выпустила администрация президента Байдена, от государственных служащих США не следует требовать вакцинацию против COVID -19 перед возвращением в офис или заставлять их раскрывать свой статус вакцинации. Сотрудники могут добровольно раскрыть эту информацию, а федеральные агентства должны обосновывать свои планы повторного открытия и отказа от удаленной работы, в том числе на том основании, сколько сотрудников вакцинировано.

В 20-страничном документе, оказавшемся в распоряжении Reuters, руководители трех агентств, контролирующих кадровые вопросы в США, призвали государственные структуры рассмотреть более гибкие условия для некоторых сотрудников, включая постоянную удаленную работу, неполный рабочий день и работу в нерабочее время. Это указание исходит из того, что многие государственные служащие США, которые работали удаленно во время пандемии, готовятся вернуться в свои офисы.

В федеральном правительстве, куда входят все агентства и министерства, работает более 4 миллионов человек, что делает его крупнейшим работодателем в Соединенных Штатах. В документе уточняется, что почти 60 процентов федеральных служащих работали удаленно во время пандемии, по сравнению с 3 процентами занятых таким способом ранее. Белый дом требует, чтобы агентства представили подробные предложения по возвращению к работе, включая ограничения по заполнению офиса, даты возвращения сотрудников на рабочие места, а также требования к ношению лицевых покрытий и социальному дистанцированию к следующей неделе и утвердили свои окончательные планы к 19 июля.