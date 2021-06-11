Иностранцам предлагают запретить услуги суррогатных матерей

Вводится запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории Российской Федерации, говорится в документе. Согласно законопроекту, воспользоваться такими услугами смогут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, объяснил Толстой в Telegram-канале.

В период действия связанных с пандемией COVID-19 ограничений в следственные органы вновь поступил ряд сообщений о нахождении на территории Российской Федерации без родителей и без надлежащего присмотра и ухода младенцев, рожденных суррогатными матерями, говорится в пояснительной записке. Инциденты связаны в том числе с их гибелью, также есть признаки торговли людьми в отношении данных детей, отметили авторы.

​"Мы полностью на стороне родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям. Поэтому сразу хочу сказать: мы не запрещаем суррогатное материнство в нашей стране. Оно по-прежнему будет доступно гражданам Российской Федерации. Но иностранцам это будет запрещено", - рассказал журналистам один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Данный запрет, по его словам, является вынужденной мерой, обусловленной невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства.

​ "К сожалению, принимая сегодня в России потенциальных родителей такого ребенка, мы не имеем возможности ни проверить их на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних, ни убедиться в их добрых намерениях. А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - подчеркнул Василий Пискарев.

​Он отметил, что законопроект предусматривает обязательное получение таким ребенком гражданства России, если он рожден или вынашивался суррогатной матерью на день вступления запрета в силу. "Мы понимаем, что какое-то количество договоров о суррогатном материнстве с иностранцами к моменту принятия закона будет действовать, поэтому предусмотрели, что этих детей государство возьмет под свою защиту, предоставив им гражданство России, и отследит их дальнейшую судьбу. Таким образом, мы выполним требования нашей Конституции и Конвенции о правах ребенка в сфере защиты и обеспечения безопасности детей и подтвердим, что государственная политика в интересах детей является в нашей стране приоритетной", - резюмировал Пискарев.