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11.06.2021 22:10
Рубрика: Происшествия

Инспекторов пожарного надзора наделили правом проверять документы граждан

Текст: Владимир Баршев
Сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России наделили правом проверять документы граждан при проверке сообщений по фактам пожаров. Также они получили право вызывать граждан для дачи разъяснений и показаний. Эти положения закреплены в федеральном законе, который вносит изменения в отдельные акты в связи с принятием закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", подписанном сегодня президентом. Документ опубликован на правовом портале.

В частности в статье 12 этого закона, которая вносит поправки в закон "О пожарной безопасности", говорится, что "должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности".

МЧС поделится полномочиями пожарного надзора

Эти полномочия необходимы для осуществления дознавателями органов госпожнадзора действий по оперативному установлению виновных в возникновении пожаров. Сотрудники госпожнадзора могут вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии при проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, а также в случае административных правонарушений, связанных с пожарами. Согласно закону, у сотрудников этой службы также появилось право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от организаций, в том числе медицинских, персональные данные граждан, погибших или пострадавших при пожаре. Также они теперь могут беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, имеющими отношение к производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Помимо этого, сотрудники госпожнадзора могут требовать от граждан покинуть зону пожара, не вызывая для этого полицию.

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