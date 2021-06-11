Инспекторов пожарного надзора наделили правом проверять документы граждан

Сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России наделили правом проверять документы граждан при проверке сообщений по фактам пожаров. Также они получили право вызывать граждан для дачи разъяснений и показаний. Эти положения закреплены в федеральном законе, который вносит изменения в отдельные акты в связи с принятием закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", подписанном сегодня президентом. Документ опубликован на правовом портале.

В частности в статье 12 этого закона, которая вносит поправки в закон "О пожарной безопасности", говорится, что "должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности".

Эти полномочия необходимы для осуществления дознавателями органов госпожнадзора действий по оперативному установлению виновных в возникновении пожаров. Сотрудники госпожнадзора могут вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии при проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, а также в случае административных правонарушений, связанных с пожарами. Согласно закону, у сотрудников этой службы также появилось право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от организаций, в том числе медицинских, персональные данные граждан, погибших или пострадавших при пожаре. Также они теперь могут беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, имеющими отношение к производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Помимо этого, сотрудники госпожнадзора могут требовать от граждан покинуть зону пожара, не вызывая для этого полицию.