Госдума пока не готова принять федеральный закон о регулировании езды на электросамокатах: депутаты намерены тщательно проработать этот вопрос. Однако в ближайшие месяцы такая инициатива, по всей видимости, появится. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев.

По его словам, депутаты с этой целью планируют изучить практику регулирования езды на самокатах в крупных городах.

Однако очевидно, что дополнительные меры нужны, отметил он. "Есть нормальные пешеходы, и им совершенно неприятно, когда их сбивают с ног", - констатировал парламентарий.

При этом, по его мнению, не получится просто объявить самокаты средством передвижения, так как в этом случае у них должна появиться госрегистрация и номера, а для управления ими нужны будут права.

После оценки практики депутаты, объяснил он, будут думать над тем, как эту проблему решать. Исаев считает, что такой закон в России появится в ближайшие месяцы.