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Из сериала по "Властелину колец" требуют убрать эротические сцены

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    11.06.2021, 12:34
Текст:   Богдан Бобров

Фэндом "Властелина Колец", как известно, могуч, многочислен и строг. Настолько, что один из его представителей создал в интернете петицию с призывом не допустить включения в готовящийся сериал про Средиземье сцен с наготой.

Фото: twitter.com/getFANDOM
У "Властелина колец" появится аниме-приквел

Проект, напомним, пока еще даже не снят, но поклонники заранее побеспокоились на всякий случай тем, чтобы "отменить" эротику в грядущем шоу от Amazon.

По мнению фанатов хоббитов и орков, оголенные тела на экране запятнают светлую память и осквернят доброе имя Дж. Р. Р. Толкина, который при жизни был благочестивым католиком. Поддержали инициативу уже более 42 тысяч человек.

Петиция была создана после того, как студия объявила о кастинге актеров, "которым было бы комфортно сниматься обнажёнными". Резкий рост количества подписей произошел после того, как на инициативу обратили внимание СМИ.

Сериал по "Властелину Колец" не имеет даты премьеры, но зато еще до выхода установил рекорд, став самым дорогим в истории.

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