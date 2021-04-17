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Сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории

Новости
    17.04.2021, 14:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появились подкорректированные числа насчет бюджета грядущего сериала Amazon по "Властелину колец". И они еще более впечатляющие, чем ранее.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: в какой-то момент прошла информация, что сервис готов потратить на производство всего шоу от пятисот миллионов до миллиарда долларов. Что доселе было совершенно беспрецедентным.

А теперь вот THR поддает газку, сообщая: бюджет лишь стартового сезона составит 650 миллионов новозеландских долларов (465 миллионов долларов США).

Что подтвердил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии. Плюс суммы указаны в официальных документах, имеющихся в открытом доступе.

Фото: kinopoisk.ru
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Для сравнения: "Игра престолов" укладывалась в сто миллионов за сезон - на пике.

При этом заметим: Amazon абсолютно уверен в успехе предприятия и вещает о как минимум пяти потенциальных сезонах.

Впрочем, отмечает издание, правительство Новой Зеландии, где идут работы над шоу, дают компании не менее огромную налоговую скидку, - в районе 114 миллионов.

Действие сериала развернётся во вторую эпоху Средиземья. Теоретически премьеру можно ждать в конце текущего года. Но это сильно не точно.

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