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Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается

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    16.03.2021, 15:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Неприятные новости для всех, кто ждёт нового сериала по миру "Властелина колец" от Amazon.

Фото: kinopoisk.ru
Раскрыт сюжет сериала Resident Evil: Infinite Darkness

Актёр Том Бадж, ещё в январе прошлого года присоединившийся к касту, заявил в своём Instagram, что покинул проект. Выражая своё сожаление по этому поводу, он отмечает, что вынужден был уйти после того, как боссы Amazon ознакомились с уже отснятыми сериями.

Бадж так и не раскрыл, кого именно сыграл, отметив только, что авторы проекта "будут развивать персонажа в ином направлении". Том поблагодарил команду и попрощался с "Властелином колец" песней Джонни Кэша Ring of Fire.

Между тем в Twitter портала The One Ring появилась информация о том, что двойной пилотный эпизод, снятый Хауном Антонио Байоной, уже действительно готов, однако руководство приняло решение поменять некоторых актёров, а также изменить часть героев и ряд сцен. Так что планируются пересъёмки. Соответственно, ранее запланированная на этот год премьера, вероятно, состоится позже.

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