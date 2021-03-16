Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается

Неприятные новости для всех, кто ждёт нового сериала по миру "Властелина колец" от Amazon.
Актёр Том Бадж, ещё в январе прошлого года присоединившийся к касту, заявил в своём Instagram, что покинул проект. Выражая своё сожаление по этому поводу, он отмечает, что вынужден был уйти после того, как боссы Amazon ознакомились с уже отснятыми сериями.
Бадж так и не раскрыл, кого именно сыграл, отметив только, что авторы проекта "будут развивать персонажа в ином направлении". Том поблагодарил команду и попрощался с "Властелином колец" песней Джонни Кэша Ring of Fire.
Между тем в Twitter портала The One Ring появилась информация о том, что двойной пилотный эпизод, снятый Хауном Антонио Байоной, уже действительно готов, однако руководство приняло решение поменять некоторых актёров, а также изменить часть героев и ряд сцен. Так что планируются пересъёмки. Соответственно, ранее запланированная на этот год премьера, вероятно, состоится позже.
Amazon TV show updated: 2-episode pilot is done, and based on the current edit shown to crew...... characters, actors and scenes are being reconsidered. Safe to say there will be reshoots. While it's only March now, I don't see this show premiering until next year.— TheOneRing.net (@theoneringnet) March 15, 2021