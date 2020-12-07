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Назван финальный актерский состав нового "Властелина колец"

Новости
    07.12.2020, 14:17
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В актёрском составе грядущего масштабного сериала Amazon по мотивам творчества Дж.Р.Р. Толкина - пополнение. Как сообщает Vanity Fair, в каст нового "Властелина колец" влились 20 новых артистов.

Фото: twitter.com/TheCrownNetflix
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Это: Синтия Аддай-Робинсон ("Спартак", "Стрела", "Расплата"), Макс Болдри ("Рим", "Годы", "Доктор Кто"), 18-летний дебютант Иэн Блэкбёрн, Кип Чэпман ("Вершина озера"), стэнд-ап-комик Энтони Крам, Максин Канлифф ("Могучие рейнджеры: Мегасила"), Тристан Гравель ("Террор"), Ленни Генри ("Убийство на пляже", "Доктор Кто", поттериана), Тусита Джейасундера ("Убийство на пляже", "Чисто английские убийства"), Фабиан МакКаллум ("Ты, я и конец света"), Саймон Мерреллс ("Спартак", "Падение ордена"), Джофф Морелл ("Банда Келли"), Питер Муллан ("Озарк"), Ллойд Оуэн ("Приключения молодого Индианы Джонса"), Август Прю ("Высотка", "Побег"), Питер Тэйт (небольшая роль в "Возвращении короля"), Алекс Таррант, Леон Уэдэм, Бенджамин Уокер ("Джессика Джонс"), Сара Звангобани.

Таким образом, каст "Властелина колец" окончательно сформирован. Первая его часть была названа в январе, ознакомиться со списком можно здесь.

Позднее было обещано, что в сюжете, который расскажет о том, что предшествовало событиям культовой трилогии, будут фигурировать Элронд, Галадриэль и Саурон.

Съёмки сериала под руководством Хуана Антонио Байоны уже идут. Шоу с миллиардным бюджетом, дату премьеры которого теперь определить трудно, авансом продлено на второй сезон.

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