В море недостатков новейшей экранизации книг Анджея Сапковского есть несколько бесспорных плюсов, и один из самых явных - со вкусом поставленные схватки Геральта с многочисленными недругами. Именно они заставили некоторых западных критиков после просмотра первых эпизодов поспешно объявить, что "Ведьмак"-де переплюнул "Игру престолов". Точка зрения, конечно, оригинальная: само сравнение представляется занятием сомнительным, ведь романы Джорджа Мартина и основанное на нём телешоу опираются на доведённый до гипетрофированного натурализма реализм, в то время как полусказочный мир Сапковского живёт по совсем иным законам.

Поэтому неудивительно, что шоураннеры "Ведьмака", помимо прочего, намеренно избегавшие лишних параллелей с "Престолами", искали источники вдохновения совсем не там. Что на визуальной стороне проекта сказалось отчётливо и не осталось незамеченным более внимательными зрителями, отметившими серьёзное сходство "Ведьмака" как раз-таки со "Спартаком".

Созданный в 2010 году телеканалом Starz, специализирующимся на всяком дешёвом и сердитом трэше - от комедийного хоррора "Эш против зловещих мертвецов" до "Американских богов", "Спартак" был в свою очередь развесёлой бюджетной вариацией "300 спартанцев". Его создатель Стивен С. Денайт ("Баффи - истребительница вампиров", "Тайны Смолвиля", "Тихоокеанский рубеж 2") взял эстетику комиксов Фрэнка Миллера, вполне успешно заботами Зака Снайдера прижившуюся на больших экранах, и перенёс на малые, выкрутив ручку брутальности на полный максимум и добавив туда прочих простых плебейских радостей.

"Эротика" во всех четырёх сезонах достигает небывалого уровня откровенности: такого бы даже по РЕН ТВ в лучше годы не показали (если вы понимаете, о чём мы), куда уж там "Ведьмаку" и тем более "Игре престолов", которая на этом фоне вообще выглядит образцом целомудрия. Поклонникам красоты таких эффектных барышень, как Люси Лоулесс, Катрина Ло, Вива Бьянка (множество их здесь), скучать при таком обилии пикантных ракурсов не придётся. Как, собственно, и ценительницам накачанных мужских туловищ, перманентно томящихся в тестостероновом масле.

Тут - целая галерея фактурных мускулистых альфа-самцов, злобно зыркающих друг на друга при первой встрече и кидающихся в драку после второго слова. При этом сама "драма" - а она, конечно, присутствует - настолько второстепенна и декоративна (это вам не "Рим" от HBO), что позволила рулевым сериала почти безболезненно справиться с последствиями трагедии, которая на другом сериале могла бы запросто поставить крест.

Сразу после первого сезона - "Крови и песка" - у исполнителя главной роли Энди Уитфилда обнаружили лимфому, и уже в 2011-м австралиец скончался на сороковом году жизни. Пока шёл поиск нового Спартака, руководство канала, чтобы не терять времени и интереса публики, приняло решение запустить приквел - шестисерийный экшн-боевик "Боги арены", где нет знаменитого фракийца. "Боги" почти полностью посвящены интригам хозяина гладиаторской школы Батиата и соревнованиям гладиаторов. Попутно раскрываются предыстории некоторых из соратников освободителя рабов. Которого со следующего сезона уже играл свеженанятый Лиам Макинтайр - соотечественник Уитфилда, кстати.

Лиам Макинтайр в роли Спартака. Фото: kinopoisk.ru

Впереди - ещё двадцать серий коварных интриг, разнузданных совокуплений и крутейших боевых сцен. По части первых двух пунктов особенно преуспевают римляне, которых изображают такие замечательные уроженцы Британских островов, как, например, Джон Ханна и Саймон Мерреллс. Ханна воплотил Батиата, Мерреллс - полководца Марка Красса, причём с таким усердием, будто это экранизация небезызвестной песни "Крематорий" (если вы понимаете, о чём мы).

Но главным развлечением, безусловно, остаются побоища. Совершенно неправдоподобные, но сочные, как непрожаренный бифштекс, и изобретательные до комичности - с обязательным слоумо, жужжащими на фоне электрогитарками и летящими во все стороны конечностями, ошмётками черепов и литрами цифровой крови. Тем, кому "Ведьмак" приглянулся как раз по этим причинам - а таковых, знаем, немало, совершенно точно не стоит проходить мимо.