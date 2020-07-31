В сериале по "Властелину колец" появятся Саурон, Галадриэль и Элронд

Информация вокруг грядущего гигантоманского (бюджет шоу - миллиард долларов!) сериала Amazon по "Властелину колец" продолжает нагнетаться впечатляющим темпом.

В частности, согласно Twitter портала The One Ring, cсылающегося на информацию с нынешнего Comic-Con, в сериале появятся минимум три персонажа, отметившиеся в кинотрилогии Питера Джексона - Галадриэль, владычица эльфийская, правитель Ривенделла Элронд и сам Саурон - это точно.

Lord of the Rings SDCC update: JA Bayona is CURRENTLY filming in New Zealand, the biggest production in the world to resume filming post-COVID.



⚔️New NZ cast added

⚔️More NZ crew than any production ever

⚔️Galadriel, Elrond & Sauron confirmed

⚔️Cast has a tighter bond than ever — TheOneRing.net (@theoneringnet) July 26, 2020

Ранее прошла информация, что Галадриэль (в трилогии Джексона ее изобразила Кейт Бланшетт) может воплотить на экране Морфидд Кларк - сестра Клара из "Темных начал". Тогда как Саурона, возможно, сыграет знакомый нам по "Игре престолов" Джозеф Моул. К которому ранее ушла роль неназванного главного злодея шоу.

По Элронду (Хьюго Уивинг у Джексона) данных еще нет.

Работы над сериалом, прерванные из-за распространения новой коронавирусной инфекции, уже возобновлены в Новой Зеландии. Сюжет подробно не раскрыт, но известно, что сериал станет приквелом - его событий, по крайней мере в первом сезоне из восьми эпизодов, развернутся, скорее всего, во Вторую эпоху.

Внятная дата премьеры у сериала все еще отсутствует. Пока предположен 2021-й год.