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Объявлен основной актерский состав сериала по "Властелину колец"

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    15.01.2020, 17:10
Текст:   Олег Усков

Вторая по-настоящему крупная новость с момента, как было объявлено о том, что сериал-приквел по "Властелину колец" получил миллиардный бюджет и будет состоять, возможно, из пяти сезонов.

А именно: Amazon обнародовал блок из имен пятнадцати исполнителей главных ролей в шоу. Роберт Арамайо, Овайн Артур ("Вавилон", "Безжалостное солнце"), Назанин Бониади ("Железный человек", "Как я встретил вашу маму"), Чарли Викерз ("Медичи: Правители Флоренции"), Том Бадж ("Кэнди", "Утопия"), Морфидд Кларк (Мина из нового "Дракулы" от создателей "Шерлока"), Исмаэль Крус ("Мандалорец"), Эма Хорват ("Погребальная коллекция", "Виселица 2"), Маркелла Кавена ("Пикник у висячей скалы", "Подлинная история банды Келли"), Дэниел Уэйман ("Чисто английское убийстиво", "Пуаро"), Джозеф Моул ("Игра престолов"), дебютанты Тайро Мухафидин и София Номвете, Меган Ричардс ("Образец мужской красоты"), Дилан Смит ("Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины") и Макс Болдри ("Мистер Бин на отдыхе", "Рим").

При этом ранее сообщалось, что у Роберта Арамайо, сыгравшего молодого Неда Старка в "Игре престолов", одна из ведущих ролей в "ВК" - некоего Белдора, у Джозефа Моула - злодея, Морфидд Кларк сыграет молодую Галадриэль, а Маркелла Кавена - персонажа по имени Тира.

Кого сыграют остальные представленные граждане - пока не обозначено.

Их другой доступной информации: режиссером на проекте выступит постановщик второго "Мира Юрского периода" Хуан Антонио Байона.

Премьеру первого сезона имеет смысл ждать в 2021 году. Хотя некоторые оптимистично настроенные источники не исключают конец нынешнего - примерно декабрь.

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