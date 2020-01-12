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Вышел трейлер "Подлинной истории банды Келли" с Расселом Кроу

Новости
    12.01.2020, 15:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован трейлер основанного на реальных событиях вестерна "Подлинная история банды Келли" (True History of the Kelly Gang) - недурно, прямо скажем. Да и западные критики, выставляющие ленте "звезды", подтвердят.

Фото: youtube.com
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Картина австралийского режиссера Джастина Курзеля ("Кредо убийцы", "Макбет") основана на получившем Букеровскую премию романе Питера Кэрри.

В центре сюжета - легендарный грабитель, народный герой Австралии Нед Келли, тамошний Робин Гуд. Его сыграл Джордж Маккей ("1917", "Капитан Фантастик").

"Это - жизнь знаменитого бандита Келли, от одного упоминания имени которого дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, за его голову была назначена огромная награда", - уточнил синопсис. Присовокупив, что Келли - "один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории".

Помимо Маккея, в фильме сыграли Рассел Кроу, Чарли Ханнэм, Николас Холт, Эсси Дэвис, Томасин Маккензи.

Премьера картины состоялась в сентябре на МКФ в Торонто. Российский прокат - с 27 февраля.

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