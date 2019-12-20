Вышел новый трейлер фильма Сэма Мендеса "1917"

Появился новый трейлер фильма "1917", военно-исторической драмы британского режиссера ("Красота по-американски", две последние бондианы - "Координаты "Скайфолл" и "СПЕКТР") и продюсера (сериалы "Пустая корона", "Страшные сказки", "Британия") Сэма Мендеса о Первой мировой войне.

Главная особенность "1917" заключается в том, что весь фильм снят одним планом. Сюжет достаточно незамысловат: командир (Колин Ферт) поручает двум солдатам крайне ответственное задание, от которого зависит жизнь тысяч соратников - доставить приказ об отмене наступления через вражескую территорию.

В ролях - Эндрю Скотт, Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден, Колин Ферт, Марк Стронг, Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Эдриан Скарборо, Джон Холлинворт и другие.

В российский прокат картина выйдет 30 января 2020 года.