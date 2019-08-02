Новости

Умерла певица Александра Стрельченко 15:46
Вышел трейлер третьего сезона скандального сериала "13 причин почему" 15:41
Юрий Лоза раскритиковал Анджелину Джоли и похвалил Шварценеггера 15:11
Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре" 14:56
Джигарханян после продолжительной болезни вернулся в театр 12:42

Вышел трейлер исторической драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем

Новости
    02.08.2019, 15:31
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Фото: youtube.com/ Universal Pictures
Фото: youtube.com/ Universal Pictures

В Сети появился первый трейлер фильма "1917" , нового детища британского режиссера Сэма Мендеса, в чей послужной список входят две последние "бондианы" - "Координаты "Скайфолл" и "СПЕКТР". Отличился режиссер и в амплуа продюсера - при его участии в этом качестве были созданы сериалы "Пустая корона", "Страшные сказки" и "Британия".

Фильм расскажет об одном дне из жизни британских солдат в окопах Первой мировой, пожалуй, наиболее драматичной из двух мировых войн в глазах жителей туманного Альбиона.

Напомним, схожую по композиции бытовую зарисовку на тему Второй мировой два года назад породил Кристофер Нолан, создав "Дюнкерк" с участием цвета островного кинематографа.

Впрочем, наличие в Соединенном Королевстве целой россыпи актерских талантов дала Мендесу возможность собрать ничуть не менее ошеломительный состав. В фильме снялись Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и другие.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма Скорсезе "Ирландец" с Аль Пачино, Де Ниро и Пеши

Камбербэтч за свою карьеру успел дважды сыграть главные роли в фильмах о Первой мировой - в экранизации "Боевого коня" (War Horse) Майкла Морпурго, подготовленной Стивеном Спилбергом, и в экранизации "Конца парада" (Parade"s End) Форда Мэдокса Форда, где воплощенный им образ Кристофера Тидженса удался настолько хорошо, что по праву может считаться одной из лучших его актерских работ.

А Эндрю Скотт снялся в далеком 2001 году в британо-американском сериале "Братья по оружию", в котором появились совсем еще молодые профессионалы, "выстрелившие" в последующее десятилетия (от Стивена Грэма и Тома Харди до Майкла Фассбендера и Дэмиэна Льюиса).

Мировая премьера картины намечена на 25 декабря 2019 года, а в российский прокат она выйдет 5 марта 2020 года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

СМИ: Брэда Питта и Ди Каприо "разведут" по номинациям на "Оскар" 01.08.2019
Нонна Гришаева рассказала, почему перестала сниматься 01.08.2019
Опубликован сюрреалистический трейлер мультфильма о Бунюэле 01.08.2019
Пашкет предложил сотрудничество Максиму Фадееву на фоне скандала 01.08.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
По фильму "Человек, который упал на Землю" с Дэвидом Боуи снимут сериал 16:00
Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 30.07.2019
"Аладдин" Гая Ричи заработал в прокате более миллиарда долларов 27.07.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер боевика "Герой" с Машковым, Петровым и Ходченковой 01.08.2019
Вышел трейлер фильма Скорсезе "Ирландец" с Аль Пачино, Де Ниро и Пеши 31.07.2019
Вышел трейлер российской "бандитской" драмы про 90-е "Бык" 31.07.2019
⧣ историческое кино
Фото: kinopoisk.ru
"Король Лев" вновь возглавил российский прокат 29.07.2019
Мама погибшей в США актрисы Ники Никоновой предчувствовала ее смерть 28.07.2019
Муж актрисы Ники Никоновой раскрыл подробности ее гибели 27.07.2019