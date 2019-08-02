Вышел трейлер исторической драмы "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем

В Сети появился первый трейлер фильма "1917" , нового детища британского режиссера Сэма Мендеса, в чей послужной список входят две последние "бондианы" - "Координаты "Скайфолл" и "СПЕКТР". Отличился режиссер и в амплуа продюсера - при его участии в этом качестве были созданы сериалы "Пустая корона", "Страшные сказки" и "Британия".

Фильм расскажет об одном дне из жизни британских солдат в окопах Первой мировой, пожалуй, наиболее драматичной из двух мировых войн в глазах жителей туманного Альбиона.

Напомним, схожую по композиции бытовую зарисовку на тему Второй мировой два года назад породил Кристофер Нолан, создав "Дюнкерк" с участием цвета островного кинематографа.

Впрочем, наличие в Соединенном Королевстве целой россыпи актерских талантов дала Мендесу возможность собрать ничуть не менее ошеломительный состав. В фильме снялись Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и другие.

Камбербэтч за свою карьеру успел дважды сыграть главные роли в фильмах о Первой мировой - в экранизации "Боевого коня" (War Horse) Майкла Морпурго, подготовленной Стивеном Спилбергом, и в экранизации "Конца парада" (Parade"s End) Форда Мэдокса Форда, где воплощенный им образ Кристофера Тидженса удался настолько хорошо, что по праву может считаться одной из лучших его актерских работ.

А Эндрю Скотт снялся в далеком 2001 году в британо-американском сериале "Братья по оружию", в котором появились совсем еще молодые профессионалы, "выстрелившие" в последующее десятилетия (от Стивена Грэма и Тома Харди до Майкла Фассбендера и Дэмиэна Льюиса).

Мировая премьера картины намечена на 25 декабря 2019 года, а в российский прокат она выйдет 5 марта 2020 года.