Орландо Блум рассказал о сериале "Властелин колец"

Орландо Блум, сыгравший Леголаса в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", рассказал о проекте Amazon по мотивам творчества Толкина.

В принципе, в своём интервью Collider актёр не сказал ничего нового: шоу с миллиардным бюджетом не будет ремейком и с "Братством кольца" никак не связан. И именно поэтому он надеется, что сериал выйдет интересным. Орландо полон энтузиазма в связи с готовящимся "Властелином колец" и очень на него рассчитывает.

О том, что проект будет приквелом, мы и так знали (действие будет размещено во Второй эпохе Средиземья). И догадывались о том, что сам Блум в сериале не сыграет, как и все остальные актёры, задействованные у Джексона. Хотя Элайджа Вуд, игравший Фродо, заявил, что не прочь появиться в камео.

Зато появятся знакомые герои - в исполнении других артистов. В частности, Саурон, Элронд и Галадриэль.

Съёмки уже возобновились после коронавирусной паузы. Дата премьеры пока неизвестно, ранее назывался 2021 год.

Недавно актёры экранизаций Джексона провели ностальгическую онлайн-встречу, немало растрогав фанатов.