Возобновлены съемки "Властелина колец"

Как и было обещано ранее, в Новой Зеландии после коронавирусного перерыва начались съёмки сериала Amazon "Властелин колец".

Перед уходом на карантин уже почти была завершена работа съёмочной группы над первыми двумя эпизодами, которыми руководит Хуан Антонио Байона.

Кроме того, в сентябре стартует работа на площадке "Ковбоя Бибопа" Netflix, ещё ранее - 14 сентября - начались съёмки экранизации комикса "Сладкоежка" этого же сервиса, сообщает Deadline.

Напомним, власти островного государства выдали специально разрешение на продолжение съёмок крупным кино- и телепроектам, включая "Аватар 2", который только что закончили снимать - одновременно с большей частью материала третьего фильма. Такие поблажки кинематографистам со стороны правительства, отметим, без восторга были приняты многими местными бизнесменами, столкнувшимися с ограничениями.