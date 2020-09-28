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Возобновлены съемки "Властелина колец"

Новости
    28.09.2020, 19:27
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Как и было обещано ранее, в Новой Зеландии после коронавирусного перерыва начались съёмки сериала Amazon "Властелин колец".

Фото: kinopoisk.ru
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Перед уходом на карантин уже почти была завершена работа съёмочной группы над первыми двумя эпизодами, которыми руководит Хуан Антонио Байона.

Кроме того, в сентябре стартует работа на площадке "Ковбоя Бибопа" Netflix, ещё ранее - 14 сентября - начались съёмки экранизации комикса "Сладкоежка" этого же сервиса, сообщает Deadline.

Напомним, власти островного государства выдали специально разрешение на продолжение съёмок крупным кино- и телепроектам, включая "Аватар 2", который только что закончили снимать - одновременно с большей частью материала третьего фильма. Такие поблажки кинематографистам со стороны правительства, отметим, без восторга были приняты многими местными бизнесменами, столкнувшимися с ограничениями.

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