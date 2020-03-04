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Назван исполнитель главной роли в сериале "Властелин колец"

Новости
    04.03.2020, 13:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

24-летний британский актер с российскими корнями Максим "Макс" Болдри ("Мистер Бин на отдыхе", "Молокососы") сыграет ведущую мужскую роль в предстоящем многосерийном эпике по "Властелину колец".

Фото: kinopoisk.ru
Объявлен основной актерский состав сериала по "Властелину колец"

Чему есть официальное подтверждение, передает SpoilerTV.

Без уточнения, кого именно сыграет артист. Как по-прежнему нет и деталей сюжета. Известно лишь, что действие шоу развернется задолго до событий трилогии Питера Джексона - во вторую эпоху.

Ранее озвучивалась версия, что речь пойдет о молодом Арагорне, жившем, однако, позже.

Даты премьеры у сериала еще нет. Называются как следующий год, так и конец текущего.

Карина, мать Макса, родилась в России, его дед по матери - грузин.

Семья жила в Москве и Варшаве до семилетия мальчика. В 2003 году Болдри вернулись в Англию. При этом Макс свободно говорит на русском.

Сниматься начал еще ребенком, дебютировав в телепеплуме "Рим".

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