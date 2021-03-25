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Появился первый кадр со съемок сериала по "Властелину колец"

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    25.03.2021, 11:24
Текст:   Олег Усков

В Сети появилось первое официальное фото со съемок гигантоманского сериала Amazon Studios по эпосу Толкина "Властелин колец". Это монохромный снимок хлопушки на фоне ландшафта. На ней - имя режиссера.

Фото: kinopoisk.ru
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Как компания объявила, четыре эпизода шоу поставит Уэйн Йип, известный по работе над "Доктором Кто" и "Дирком Джентли", а также "Роковым патрулем", "Хэппи" и оригинальной "Утопией". Он же - сопродюсер. Об том сообщил IndieWire.

Йип немедленно выступил с заявлением, отмечая, что заниматься адаптацией наследия Профессора для него огромная честь.

Над стартовыми сериями, напомним, потрудился Хуан Антонио Байона ("Мир Юрского периода 2", "Голос монстра", "Страшные сказки").

Фото: youtube.com
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Шоураннеры - Джон Пэйн и Патрик Маккей ("Стартрек: Бесконечность", заявленные новый "Флэш Гордон" и "Голиаф" Скотта Дерриксона).

Работы над сериалом в настоящее время кипят в Новой Зеландии. Ждать премьеры ранее 2022 года смысла, скорее всего, нет. Недавно стало известно о замене части каста и пересъёмке готового материала.

Сюжетные подробности все еще не разглашены.

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