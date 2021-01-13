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Стал известен сюжет сериала по "Властелину колец"

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    13.01.2021, 13:24
Текст:   Олег Усков

Грядущий гигантоманский сериал по "Властелину колец", в который Amazon Prime Video вкладывает миллиард долларов бюджета, расскажет о событиях так называемой Второй эпохи Средиземья. И его действие развернется за десять веков до событий, описанных в трилогиях Питера Джексона. Такой информацией делится с изнывающими поклонниками саги Профессора портал The One Ring.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом стоит отметить, что изнывать есть от чего - о разработке фундаментального шоу было объявлено еще в 2017-м, а у сериала до сих пор нет внятной даты премьеры. Впрочем, не исключено, что стартовать он может уже в наступившем году.

Соответственно, благодарная аудитория наконец-то сможет насладиться картиной того, как "создавались великие державы, а королевства восходили в зенит славы, чтобы затем быть поверженными в руины", увидеть, как "герои штурмовали тернии, лучи надежды истончались, а злодей - величайший из всех, что вышел из-под пера Толкина - угрожал миру полной Тьмой".

Согласно официальному синопсису, не блещущему в целом усердной детализацией, в сериале группе персонажей, как уже знакомых нам, так и совершенно новых, предстоит оппонировать злу, которое после периода относительного мира и затишья вновь начинает поднимать свою гадскую голову (речь, разумеется, идет о Сауроне).

"От угрюмых недр Мглистых гор до величественных лесов эльфийского Линдона, от дух захватывающего островного королевства Нумерон до самых затерянных и отдаленных уголков", - анонсирует данный синопсис предстоящие локации, в которых герои претерпят свои мистические эволюции.

Режиссером первых двух эпизодов сериала стал Хуан Антонио Байона ("Страшные сказки", "Голос монстра", второй "Мир Юрского периода"). Съемки первого и второго сезонов проходят в Новой Зеландии, причем пилот уже готов и сейчас отправлен на постпродакшн.

Всего ожидаются минимум пять сезонов по восемь-десять эпизодов в каждом.

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