Завершены съемки нового "Властелина колец"

В Новой Зеландии завершились съёмки масштабного сериала по мотивам "Властелина колец" Дж.Р.Р. Толкина.

Режиссёр Хуан Антонио Байона выложил в своём Instagram фото собственных ног, стоящих на новозеландской земле, со словами горячей ей благодарности: нет, пишет, слов, чтобы её выразить.

Кроме того, Байона поблагодарил коллег, заявив, что полтора года, на которые растянулись съёмки, он теперь вспоминает с удовольствием и благодарностью.

Актёрский состав сериала мы оглашали здесь и здесь.

Шоу, дата премьеры которого пока не называется, авансом продлено на второй сезон.