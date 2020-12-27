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Завершены съемки нового "Властелина колец"

Новости
    27.12.2020, 16:53
Текст:   Козьма Лоханкин

В Новой Зеландии завершились съёмки масштабного сериала по мотивам "Властелина колец" Дж.Р.Р. Толкина.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Вышел новый тизер сериала Marvel "Ванда/Вижн"

Режиссёр Хуан Антонио Байона выложил в своём Instagram фото собственных ног, стоящих на новозеландской земле, со словами горячей ей благодарности: нет, пишет, слов, чтобы её выразить.

Кроме того, Байона поблагодарил коллег, заявив, что полтора года, на которые растянулись съёмки, он теперь вспоминает с удовольствием и благодарностью.

Актёрский состав сериала мы оглашали здесь и здесь.

Шоу, дата премьеры которого пока не называется, авансом продлено на второй сезон.

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