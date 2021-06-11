Израиль запретил продажу натурального меха

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха. Об этом на своей странице в Twitter написала министр защиты окружающей среды Гила Гамлиэль.

"Мы гордимся тем, что стали первой страной в мире, запретившей продажу меха! Сегодня мы вошли в историю! Меха уже не в моде!" - отметила министр.

По ее словам, "меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире, неописуемой жестокости и страданий". "Использование кожи и меха диких животных в модной индустрии аморально и, конечно же, излишне", - заявила Гамлиэль, добавив, что новые правила "сделают израильский рынок модной одежды более экологически чистым и более добрым по отношению к животным".

Как заявили в неправительственной организации по защите прав животных Animals Now, решение властей Израиля является историческим, оно "спасет бесчисленное количество животных от ада меховой промышленности". "Мы годами боролись за запрет продажи мехов индустрии моды, с самого начала 86 процентов израильской общественности поддерживали это", - отметили в НПО.

Как уточняет The Jerusalem Post, запрет вступит в силу в декабре - через шесть месяцев после внесения поправок в законодательство.

Примечательно, что ограничения не коснутся использования меха в религиозных, научных и образовательных целях.