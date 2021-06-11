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Рубрика: Экономика

К чему готовиться простым гражданам после повышения ставки ЦБ

Текст: Георгий Панин
Сегодня, 11 июня, пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Из-за роста инфляции, показатель которой в мае превысил 6 процентов в годовом выражении впервые с 2016 года, регулятор продолжит поднимать ключевую ставку.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Как это отразится на простых гражданах "Российской газете" рассказал аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев:

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку про кредитам на нулевом уровне

- Сначала напомним, что Банк России при формировании денежно-кредитной политики ставит во главу угла так называемое "инфляционное таргетирование". То есть отслеживание динамики индекса потребительских цен в качестве основного влияющего фактора, на основании которого и принимается решение по ставке.

И если до 2021 года в течение достаточно длительного периода времени процентные ставки понижались, то есть проводилась мягкая денежная политика, стимулирующая рост экономики, но слабо влияющая на инфляционные показатели, то после того, как по итогам прошлого года индекс потребительских цен оказался на уровне 4,91% вместо ожидаемых Центробанком 4%, было решение перейти к ужесточению денежно-кредитной политики и постепенному переходу к так называемой "нейтральной реальной процентной ставке".

Что и вынудило Банк России поднять ключевую ставку 19 марта на 0,25 процента, а потом еще раз 23 апреля - уже на 0,50 процента.

Чего ждать в этой ситуации от Центробанка? Он, безусловно, продолжит поднимать ключевую ставку и далее. А если темпы инфляции будут сохраняться на достаточно высоком уровне, то, вероятнее всего, к концу года мы увидим ставку на уровнях не ниже 6%.

Так как механизмы влияния на инфляционные показатели посредством регулирования процентных ставок - одни из самых простых и эффективных. Именно поэтому Банк России и ставит целью переход к нейтральной ставке, когда сохраняется баланс между давлением на индекс потребительских цен и давлением на уровень деловой активности.

Фото: iStock
Что будет с рублем после заседания Банка России

А если учесть, что по итогам мая уровень инфляции, подсчитываемый Росстатом, не только прекратил снижаться, а снова начал расти, достигнув отметки в 6,02% в годовом выражении (продуктовая инфляция и вовсе взлетела до 7,4%), то сомнений в том, что регулятор будет повышать ставки и далее, практически не остается.

Вопрос лишь, насколько большими шагами. Полагаю, повышение ключевой ставки сегодня как минимум на 50 б. п. фактически предопределено. Не будет удивительно, если шаг повышения составит даже больше - до 75 б. п.

Чем это грозит обычным россиянам

Совершенно очевидно, что станут доходнее банковские депозиты. Примерно на столько же, на сколько Банк России поднимает и ключевую ставку. А вот с кредитами все не так просто.

Фото: iStock
К концу года курс рубля может достигнуть уровня июня 2020 года

Ряд банков объявили, что пока не повышали ставки по большинству видов кредитов, а некоторые даже анонсировали незначительное снижение ставок. Тут следует иметь в виду, что в ущерб себе ни одно кредитное учреждение работать не станет.

И, понижая процентные ставки по займам, банки, скорее всего, будут увеличивать комиссионные расходы, расходы на страховку и прочие виды сборов и платежей, сопровождающих кредитование. Иными словами, недополученные процентные доходы они компенсируют увеличением доходов комиссионных.

При этом рост ставок по кредитам и ставок по депозитам будет происходить не внезапно, а с некоторым отставанием от решений ЦБ. Как по техническим причинам (надо перенастраивать соответствующие банковские процедуры, софт, пересматривать риски), так и с целью удержания клиентов.

Что касается ставок по ипотеке, то тут на них оказывает очень сильное давление наличие программ льготного кредитования. Тут и государственная программа кредитов под 6,5% на новое жилье (она должна была завершиться 1 июля, но в итоге продлена, правда, уже под 7% годовых), это и региональные программы, по которым кредиты выдаются зачастую на очень выгодных условиях, и программы помощи молодым специалистам, переезжающим работать на село, военная ипотека, ипотека для льготных категорий населения и так далее. В итоге рыночные ставки по ипотечным займам не могут существенно оторваться от льготных, что в целом какое-то время будет сдерживать рост процентов по ипотеке. Тем не менее, определенный рост процентных ставок по кредитам уже явно наметился.

Что касается остальных сфер жизни, то повышение ключевой ставки Банком России отразится на них весьма опосредованно.

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Да, удорожание заемных денег увеличит и без того существенно выросшие затраты производителей, что в конечном итоге хотя бы в какой-то мере может транслироваться и на розничные цены на товары и услуги.

Курс рубля может начать укрепляться, если повышение ставки Центробанком будет достаточно стремительным. Просто потому, что в этом случае повышается привлекательность любых "рублевых" инструментов, включая и операции carry trade (то есть основанные на разнице процентных ставок в отдельных государствах).

Пока же рост ставок не слишком критичен для подавляющего большинства рядовых россиян. Откровенно выиграть от происходящего могут лишь те, кто собирается открывать банковские вклады, так как процентные ставки по депозитам неизбежно вырастут.

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