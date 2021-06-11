Какой ноутбук нужен профессионалам

Пандемия изменила представление людей о работе. Если раньше люди были вынуждены постоянно находиться в офисах, то теперь они предпочитают свободу - 67% респондентов предпочитают работать дома или за городом, сообщает в своем исследовании Huawei. 32% профессионалов отдадут предпочтение работодателю, для которого можно трудиться из любой точки страны или мира, и только 8% респондентов не представляют себе работу вне офиса.

Фото: HUAWEI

Что же нужно для работы откуда угодно? Правильно, это отличный ноутбук. Самое главное преимущество лэптопа - возможность брать его с собой - так считают 74%. Для представительниц прекрасного пола важна возможность работать в любом положении, не только за столом, но и лежа (47%).

При этом сотрудникам нравится работать на ноутбуках и в офисе. Почти половина опрошенных считает, что так удобнее решать производственные задачи (49%) и можно сменить локацию на менее шумную (47%). Для специалистов также важно иметь возможность уединиться и подключиться к видеоконференции с клиентом (41%), особенно для молодых людей до 25 лет (51%). А 35% опрошенных при работе на ноутбуке просто испытывают ощущение свободы, опять же - в большей степени молодые люди (47%).

Респондентам важны тип и мощность процессора (67%), объем встроенной и оперативной памяти (64%), диагональ экрана (38%), а также разрешение и матрица экрана (20%). При этом для мужчин важна ещё видеокарта (26%), а для женщин - время работы без подзарядки (22%) и возможность сопряжения нескольких устройств в одну экосистему (6%).

Для специалистов, которые занимаются любимым делом, крайне важна возможность сопряжения всех устройств, в отличие от работников, не слишком довольных своей работой (8,1 по 10-бальной шкале важности против 6,9).

Фото: HUAWEI

Большинство респондентов хотели бы улучшить отдельные характеристики ноутбуков с учётом развития тренда на мобильность и свободу передвижения. В первую очередь - увеличить время работы без подзарядки (32%). "Я бы хотел никогда не думать о батарее на ноутбуке точно так же, как в телефоне. На ночь поставил, и всё. Но это решает энергоэффективность процессора", - объясняет руководитель направления рекрутмента Mail.ru Алексей Лобов.

Кроме того, молодые люди до 25 лет в основном хотели бы улучшить тип и мощность процессора (28%), объём встроенной и оперативной памяти (23%), видеокарту (20%), а также вес и габариты ноутбука (16%). При этом 23% сотрудников в возрасте от 25 до 45 лет сказали, что их устраивают все характеристики, а 21% хотел бы улучшить тип и мощность процессора.

Вероятно, из-за высоких требований и желания улучшить характеристики поколение Z чаще меняет ноутбуки: 42% опрошенных до 25 лет сделали покупку в текущем или прошлом году. При этом большинство респондентов других возрастов купили ноутбуки около 2 лет назад (26%).

Фото: HUAWEI

Какой именно лэптоп отвечает всем этим требованиям? Рекомендуем обратить внимание на Huawei MateBook 14. Он отличается повышенной автономностью: емкий аккумулятор в сочетании с интеллектуальными функциями энергосбережения держит заряд до 11 часов, а сам ноутбук толщиной 15,9 мм весит 1,49 кг и поместится в любую сумку или рюкзак.

При этом сам девайс отличается лаконичным дизайном, тонким и легким корпусом, а также дает возможность комфортной работы со смартфонами бренда благодаря функции Huawei Share.