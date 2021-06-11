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11 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии города Байконура для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных на территории города Байконура, по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2021 года N 9/77-8 "О формировании территориальной избирательной комиссии для руководства деятельностью по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных на территории города Байконура" объявляется прием предложений по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Байконура.

Предложения по кандидатурам в состав указанной территориальной избирательной комиссии представляются в соответствии с требованиями статей 22, 26 и 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Прием документов осуществляется по 10 июля 2021 года по адресам: просп. Королева, д. 33, г. Байконур, Республика Казахстан, 468320 (администрация города Байконура) и Б.Черкасский пер., д. 9, г. Москва, 109012 (Центральная избирательная комиссия Российской Федерации).

Перечень документов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии города Байконура, размещен на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в сети Интернет в разделе "Актуальные темы" (www.cikrf.ru).

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации