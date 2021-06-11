Кардиолог объяснил, что ощущают пациенты на грани инфаркта

Кандидат медицинских наук, кардиолог, специалист по функциональной диагностике Владимир Глаголев объяснил, появление какой боли должно насторожить, и каковы отличительные признаки инфаркта миокарда.

Отмечается, что в 30 процентах случаев инфаркт не дает неприятных ощущений в грудной клетке. Хотя, конечно, непреходящая боль слева в районе груди требует обращения к медикам, и как можно быстрее.

Однако зачастую пациенты с надвигающимся инфарктом отмечали у себя боль в руке, шее, зубах, животе, ухе или пояснице. Так что любые навязчивые и неожиданные боли требуют консультации с врачом, передает "Доктор Питер".

Специалист также перечислил отличительные признаки инфаркта миокарда. Это боли в груди, которые могут сопровождаться одышкой, холодным потом, иногда ощущением страха смерти и даже возможны потери сознания.

Иногда такое состояние путают с панической атакой. Между тем при панической атаке резкое ухудшение самочувствия длится примерно 20 минут, а затем внезапно симптомы уходят, ранее отметил американский кардиолог Раджеш Дэйв.