Кардиолог объяснил, что ощущают пациенты на грани инфаркта

Новости

Великобритания передаст бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19 07:02
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 06:56
Эксперты назвали регионы России с наибольшим неравенством доходов 06:36
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной 05:41
Возобновление морских круизов в США закончилось выявлением COVID-19 05:09
Директор НАСА назвал "уникальным" сотрудничество России и США в космосе 04:49
Байден подарил Джонсону велосипед и шлем 04:16
Эпидемиолог рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19 03:50
Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО 03:30
Трамп попросил Байдена передать Владимиру Путину наилучшие пожелания 02:51
Минобороны РФ опубликовало документы в память об освободителях Литвы 02:24
В Каир прибыли самолеты МЧС для вывоза граждан РФ и СНГ из сектора Газа 01:55
Брагин рассказал об ошибке в матче против Канады на ЧМ по хоккею 01:26
Бундестаг отклонил резолюцию "Зеленых" против "Северного потока-2" 01:21
Кевин Де Брюйне пропустит матч против России на Евро-2020 01:04
На президентских выборах в Перу победил Педро Кастильо 00:29
В США получены доказательства связи вакцины мРНК с сердечной недостаточностью 00:12
В США ожидают возвращения посла в Москву в ближайшие недели 10.06.2021
В Британии у 91 процента зараженных коронавирусом находят индийский штамм 10.06.2021
Вирус COVID-19 может вызывать диабет 10.06.2021
Видео с путешествующими слонами в Китае бьет рекорды просмотров 10.06.2021
Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов 10.06.2021
Республиканцы призвали Байдена уволить советника по COVID, доктора Фаучи 10.06.2021
Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон 10.06.2021
Опрос: больше половины украинцев не одобряют политику властей 10.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 06:27
Рубрика: Общество

Кардиолог объяснил, что ощущают пациенты на грани инфаркта

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, кардиолог, специалист по функциональной диагностике Владимир Глаголев объяснил, появление какой боли должно насторожить, и каковы отличительные признаки инфаркта миокарда.

Фото: iStock
Онколог рассказал, как понять, что человеку угрожает рак

Отмечается, что в 30 процентах случаев инфаркт не дает неприятных ощущений в грудной клетке. Хотя, конечно, непреходящая боль слева в районе груди требует обращения к медикам, и как можно быстрее.

Однако зачастую пациенты с надвигающимся инфарктом отмечали у себя боль в руке, шее, зубах, животе, ухе или пояснице. Так что любые навязчивые и неожиданные боли требуют консультации с врачом, передает "Доктор Питер".

Специалист также перечислил отличительные признаки инфаркта миокарда. Это боли в груди, которые могут сопровождаться одышкой, холодным потом, иногда ощущением страха смерти и даже возможны потери сознания.

Иногда такое состояние путают с панической атакой. Между тем при панической атаке резкое ухудшение самочувствия длится примерно 20 минут, а затем внезапно симптомы уходят, ранее отметил американский кардиолог Раджеш Дэйв.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Трамп попросил Байдена передать Владимиру Путину наилучшие пожелания
Директор НАСА назвал "уникальным" сотрудничество России и США в космосе
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19