Киностудия "Союзмультфильм" отметила юбилей - 85 лет

"Союзмультфильм" отметил юбилей - легендарной студии 10 июня исполнилось 85 лет. Знаменитая "фабрика анимации" была создана в 1936 году приказом главного Управления кинофотопромышленности.

Специалисты студии подсчитали и поделились этим с "РГ" - с той поры "Союзмультфильм" выпустил свыше полутора тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках, которые получили более 500 наград на различных фестивалях и смотрах. Здесь создали свои произведения такие великие режиссеры и художники, как Валентина и Зинаида Брумберг, Иван Иванов-Вано, Лев Атаманов, Федор Хитрук, Борис Дежкин, Инесса Ковалевская, Леонид Шварцман, Борис Степанцев, Роман Качанов, Вячеслав Котеночкин, Юрий Норштейн, Гарри Бардин и многие другие.

Мультипликационные герои говорили и говорят голосами мастеров озвучания - известных актеров, среди которых Аркадий Райкин, Фаина Раневская, Юрий Никулин, Леонид Броневой, Алексей Баталов, Людмила Касаткина, Лариса Удовиченко, Олег Янковский, Людмила Гурченко, Наталья Гундарева, Валентин Гафт, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев, Владимир Этуш, Олег Табаков Геннадий Хазанов и другие.

"Картины "золотой коллекции" "Союзмультфильма" стали неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны: невероятно добрые, глубокие, наполненные мудростью, эти сюжеты и в наши дни не теряют своей актуальности. И спустя 85 лет после своего основания киностудия продолжает традиции классической анимации", - отметила министр культуры Ольга Любимова, поздравляя творческий коллектив.

"Союзмультфильм" - уникальное явление в масштабе как национальной, так и мировой культуры. И я не ошибусь, если скажу, что картины этой легендарной студии изменили каждого из нас, - сказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. - Яркие, харизматичные и иногда очень трогательные персонажи, образы и сюжеты учили поколения детей добру, настоящей дружбе, творчеству, уважению к старшим, навсегда оставаясь в сердцах миллионов зрителей. Такими они стали благодаря своим создателям - гениальным авторам, которые работали на "Союзмультфильме" в разные годы, и сейчас их дело продолжают не менее талантливые ученики".

"Давай вместе!" - так звучит слоган "Союзмультфильма" нового тысячелетия".

Слащева добавила, что все это означает, что "... мы открыты к сотрудничеству по многим направлениям, стремясь объединять поколения детей и взрослых, страны мира, различные стили и технологии, компании и государственные структуры".

В зале "Зарядье" вчера состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею "Союзмультфильма". Зрители увидели уникальное сочетание анимации и джаза. Фрагменты из знаменитых мультфильмов - "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Чебурашка" и многих других были показаны на большом экране в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста России Сергея Жилина.

Джазовое исполнение композиций было дополнено вокалом популярных артистов - Мариам Мерабовой, Willie Key, Светланы Жаворонковой, Анны Бутурлиной, Ольги Олейниковой, Этери Бериашвили, Сергея Манукяна, Ирины Братис и Spokane"s girls и других. Для тех, кто не попал в зал, сообщим, что трансляцию концерта можно посмотреть на видеосервисе Okko.