Киностудия "Союзмультфильм" отметила юбилей - 85 лет

Новости

Генич назвал фаворита Евро-2020 11:41
Абрамченко поручила разобраться с ценами на минудобрения 11:38
В Москве группа лжеюристов обманывала пенсионеров 11:34
Россия с 17 июня повышает экспортную пошлину на пшеницу 11:29
Эксперты посоветовали ОПЕК+ "открыть краны" 11:25
В Оренбургской области от удара молнии сгорел дом 11:22
Швейцария закроет часть воздушного пространства в преддверии саммита РФ-США 11:18
Появились видео репетиции спектакля про Сталина с Ольгой Бузовой 11:18
Переговоры по иранской сделке возобновятся в ближайшие дни 11:17
Восхождения и конные прогулки. В Башкирии рассказали, куда поехать туристу 11:15
РЖД представили макет нового капсульного пассажирского вагона 11:14
Сенатор призвал вакцинироваться россиян, выезжающих за рубеж 11:09
В "Газпроме" рассказали, сколько домов попадут под "социальную газификацию" 11:03
Экс-министру госимущества Свердловской области предъявили обвинение 10:47
Магнус Карлсен сыграет на Кубке мира по шахматам в Сочи 10:44
Актер Борис Глаголин умер перед своим днем рождения 10:35
Под Псковом нашли бомбу времен войны вблизи жилого дома 10:32
Матвиенко назвала главный недостаток Стратегии пространственного развития РФ 10:31
Семьи с детьми получат скидку на поездки на поездах дальнего следования 10:22
На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых 10:10
Самбо получит постоянное признание МОК 10:07
12 июня Уфа отметит сразу три праздника 10:04
Захарова прокомментировала реакцию США на приостановку работы Twitter в Нигерии 10:04
МЧС эвакуировало из Сектора Газа 112 человек 09:45
В Москве на День России изменят режим платных парковок 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 10:15
Рубрика: Культура

Киностудия "Союзмультфильм" отметила юбилей - 85 лет

Текст: Сусанна Альперина
"Союзмультфильм" отметил юбилей - легендарной студии 10 июня исполнилось 85 лет. Знаменитая "фабрика анимации" была создана в 1936 году приказом главного Управления кинофотопромышленности.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Специалисты студии подсчитали и поделились этим с "РГ" - с той поры "Союзмультфильм" выпустил свыше полутора тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках, которые получили более 500 наград на различных фестивалях и смотрах. Здесь создали свои произведения такие великие режиссеры и художники, как Валентина и Зинаида Брумберг, Иван Иванов-Вано, Лев Атаманов, Федор Хитрук, Борис Дежкин, Инесса Ковалевская, Леонид Шварцман, Борис Степанцев, Роман Качанов, Вячеслав Котеночкин, Юрий Норштейн, Гарри Бардин и многие другие.

Фото: Пресс-служба "Сочи-парка"
В Сочи открылся кинотеатр студии "Союзмультфильм"

Мультипликационные герои говорили и говорят голосами мастеров озвучания - известных актеров, среди которых Аркадий Райкин, Фаина Раневская, Юрий Никулин, Леонид Броневой, Алексей Баталов, Людмила Касаткина, Лариса Удовиченко, Олег Янковский, Людмила Гурченко, Наталья Гундарева, Валентин Гафт, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев, Владимир Этуш, Олег Табаков Геннадий Хазанов и другие.

"Картины "золотой коллекции" "Союзмультфильма" стали неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны: невероятно добрые, глубокие, наполненные мудростью, эти сюжеты и в наши дни не теряют своей актуальности. И спустя 85 лет после своего основания киностудия продолжает традиции классической анимации", - отметила министр культуры Ольга Любимова, поздравляя творческий коллектив.

"Союзмультфильм" - уникальное явление в масштабе как национальной, так и мировой культуры. И я не ошибусь, если скажу, что картины этой легендарной студии изменили каждого из нас, - сказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. - Яркие, харизматичные и иногда очень трогательные персонажи, образы и сюжеты учили поколения детей добру, настоящей дружбе, творчеству, уважению к старшим, навсегда оставаясь в сердцах миллионов зрителей. Такими они стали благодаря своим создателям - гениальным авторам, которые работали на "Союзмультфильме" в разные годы, и сейчас их дело продолжают не менее талантливые ученики".

"Давай вместе!" - так звучит слоган "Союзмультфильма" нового тысячелетия".

Фото: kino-teatr.ru
"Союзмультфильм" выпустит новый мультсериал про Чучело-Мяучело

Слащева добавила, что все это означает, что "... мы открыты к сотрудничеству по многим направлениям, стремясь объединять поколения детей и взрослых, страны мира, различные стили и технологии, компании и государственные структуры".

В зале "Зарядье" вчера состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею "Союзмультфильма". Зрители увидели уникальное сочетание анимации и джаза. Фрагменты из знаменитых мультфильмов - "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Чебурашка" и многих других были показаны на большом экране в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста России Сергея Жилина.

Джазовое исполнение композиций было дополнено вокалом популярных артистов - Мариам Мерабовой, Willie Key, Светланы Жаворонковой, Анны Бутурлиной, Ольги Олейниковой, Этери Бериашвили, Сергея Манукяна, Ирины Братис и Spokane"s girls и других. Для тех, кто не попал в зал, сообщим, что трансляцию концерта можно посмотреть на видеосервисе Okko.

Культура Кино и ТВ Анимация

Главное сегодня

На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых
Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной
Власти Тувы объявили траур в связи со смертью Ларисы Шойгу
Уровень пессимизма российского бизнеса упал до рекордно низкого уровня
"РГ" предлагает подборку киноклассики для расслабленных выходных
Светлана Дружинина - о семье, кино и новых "Гардемаринах"