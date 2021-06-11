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Рубрика: В мире

Коронавирус и смерть Джорджа Флойда принесли Пулитцеровские премии

Текст: Юрий Когалов

Главными событиями, за освещение которых в пятницу, 11 мая, была присуждена Пулитцеровская премия в различных номинациях, стали пандемия коронавируса и история гибели от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда.

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Так, газета The New York Times была удостоена престижной награды в номинации "служение обществу" за материалы, посвященные пандемии коронавируса. Это же издание получило еще одного Пулитцера - за лучшие критические статьи, подготовленные Уэсли Моррисом. Значительная часть из них была посвящена проблеме расового неравенства в США.

Освещение событий вокруг гибели Флойда принесло Пулитцеровскую премию в номинации "срочные новости" газете Star Tribune. Более того, организаторы присудили специальную награду и девушке, которая засняла на камеру своего телефона само убийство. Именно эти кадры стали одним из главных доказательств стороны обвинения на процессе над бывшим полицейским Дереком Шовином.

Напомним, Пулитцеровская премия считается одной из самых престижных наград в США области журналистки, литературы, музыки и театра. Она была учреждена согласно завещанию газетного магната Джозефа Пулитцера и впервые была вручена в 1917 году. Церемония награждения проходит ежегодно, но в этом году все сопровождающие ее мероприятия пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что Пулитцеровская комиссия неоднократно подвергалась критике за неправильное вручение или невручение наград.

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