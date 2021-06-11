Постановление правительства Ленинградской области от 11 июня 2021 года № 364 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения. новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:
пункт 1.20 изложить в следующей редакции:
"1.20. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при этом ограничения численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные приложением 2 к настоящему постановлению, не распространяются на деятельность этих организаций при наличии у работников сертификатов о прохождении вакцинации.";
пункт 1.21 дополнить абзацем следующего содержания:
"Ограничения численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные приложением 2 к настоящему постановлению, не распространяются на деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, при наличии у работников таких организаций сертификатов о прохождении вакцинации.";
дополнить пунктом 1.32 следующего содержания:
"1.32. В случае обострения эпидемиологической ситуации и отсутствия более чем у 80 процентов работников хозяйствующих субъектов (организаций) сертификатов о прохождении вакцинации в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области с 1 сентября 2021 года:
запрещается осуществлять деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих услуги общественного питания, салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, организаций дополнительного образования, а также хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих спортивную деятельность в помещениях;
деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов культуры разрешается при заполняемости не более 25 процентов.";
в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):
графу 2 (Зона 1) дополнить словами "Сосновый Бор";
в графе 4 (Зона 3) слова "Сосновый Бор" исключить;
в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):
графу 3 (Зона 1) дополнить словами "Сосновый Бор";
в графе 5 (Зона 3) слова "Сосновый Бор" исключить;
строку 19 изложить в следующей редакции:
строки 24 - 27 изложить в следующей редакции:
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко
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